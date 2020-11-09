دبي تدرس عودة الجماهير الى الملاعب بنسبة 30%

المصدر: دبي-البيان الرياضي

في إطار متابعة تنفيذ قرارات سمو لشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي الخاصة بتطوير الكوادر الوطنية في مختلف مجالات العمل في الأندية والشركات الرياضية وتعيين المدربين المواطنين المساعدين في فرق الألعاب الجماعية وضوابط تعيين وتقييم المشرفين والإداريين في الأندية والشركات الرياضية بدبي، عقد مجلس دبي الرياضي لقاء تنسيقيا للمدراء التنفيذيين في الأندية وشركات كرة القدم وقطاعات شركات الألعاب الرياضية في دبي.

وتم الاتفاق خلال اللقاء تقديم الأندية تقرير أسبوعي مفصل للمجلس عن حالات الإصابة بكوفيد19 إن وجدت، كما تم التأكيد على جاهزية أندية دبي على عودة الجماهير للملاعب والصالات من خلال اعتماد بروتوكول الخاص بعدة الجماهير والمصادقة عليه من المجلس التنفيذي لحكومة دبي والقيام بزيارات ميدانية بالتنسيق مع ممثلين عن شرطة دبي ومخاطبة الاتحادات المعنية بما في ذلك اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية بالعودة التدريجية للجماهير بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة.

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