مبوكو لاعب الوحدة يعتذر عن المشاركة مع منتخب بلاده

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلن بول مبوكو لاعب الوحدة أنه لن ينضم لمنتخب بلاده، الكونغو الديمقراطية، الذي يواجه أنغولا يومي 14 و17 نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، خلال "أيام الفيفا"، رغم تلقيه استدعاء رسمياً لمنتخب بلاده، وذلك بالاتفاق مع مدرب المنتخب الكونغولي.

وقال اللاعب، إنه اتفق مع مدرب المنتخب الكونغولي على عدم السفر والاعتذار عن عدم الانضمام للمنتخب في المباراتين المقبلتين، كونه لا يزال في مرحلة العودة التدريجية من الإصابة، التي عانى منها مؤخراً قبل عودته للمشاركة في المباريات.

وسجل مبوكو الهدف الثالث للوحدة في مرمى الوصل، بقذيفة رائعة من صاروخية بعيدة المدى، مساء أمس، في المباراة التي انتهت لمصلحة العنابي 3-2 ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي.

من ناحية أخرى سيغادر السلوفيني تيم ماتافز للانضمام لمنتخب بلاده الذي يلعب مع أمام كوسوفو واليونان يومي 15 و18 نوفمبر الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة من دوري الأمم الأوروبية.

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