مجلس دبي الرياضي يبحث مع الأندية والشركات قرارات دعم الكوادر الوطنية

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار متابعة تنفيذ قرارات سمو لشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي الخاصة بتطوير الكوادر الوطنية في مختلف مجالات العمل في الأندية والشركات الرياضية وتعيين المدربين المواطنين المساعدين في فرق الألعاب الجماعية وضوابط تعيين وتقييم المشرفين والإداريين في الأندية والشركات الرياضية بدبي، عقد مجلس دبي الرياضي لقاء تنسيقيا للمدراء التنفيذيين في الأندية وشركات كرة القدم وقطاعات شركات الألعاب الرياضية في دبي.

افتتح سعادة سعيد محمد حارب الأمين العام للمجلس الاجتماع بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام وكل من محمد علي عامر المدير التنفيذي لشركة الوصل لكرة القدم، ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، علي عبد الله البدواوي المدير التنفيذي لشركة حتا لكرة القدم، محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي البحري، أحمد الجناحي مدير شركة الألعاب الرياضية بنادي النصر الثقافي الرياضي، محمد الحسيني المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج، أحمد صالح مدير أكاديمية النصر لكرة القدم (ممثلا عن شركة النصر لكرة القدم)، وحضر من مجلس دبي الرياضي: علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي، أحمد سالم المهري مدير قسم الأندية الرياضية، عادل البناي مدير قسم شركات كرة القدم، بدر حارب أخصائي رئيسي أندية رياضية، و توفيق الزهروني أخصائي اول شركات كرة القدم.

ورحب أمين عام المجلس بمدراء وممثلي الأندية والشركات الرياضية بدبي وأكد على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس لتطوير العمل ودعم الكفاءات الوطنية وإصدار التشريعات والقوانين التي تدعم جهود الأندية لتحقيق أهدافها والاستثمار الأمثل لمواردها وجعلها بيئة جاذبة لأبناء الوطن لممارسة رياضاتهم المفضلة وتطوير قدراتهم في أجواء مثالية بما يعزز من شخصية أبناء الوطن ويطوّر من قدراتهم الفنية الرياضية وإمكانياتهم التنافسية.

كما جدد حارب التأكيد على دعم سمو رئيس المجلس للكوادر الوطنية ودعمهم لأداء دورهم سواء في مجال التدريب في كرة القدم وجميع الألعاب الجماعية وتطوير قدراتهم الفنية وزيادة خبراتهم، أو في مجال الإدارة والإشراف من خلال المحاضرات والتدريب ووضع أسس وضوابط لتعيين وتقييم عمل المشرفين والإداريين في الأندية والشركات الرياضية وجعلها بيئة جاذبة رياضيا واجتماعيا.

وتقدمت الأندية والشركات الرياضية في دبي بالشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي لرعايته ودعمه لعمل الأندية والشركات الرياضية وتوجيهات سموه لتطوير ودعم الكوادر الوطنية وعاهدت القيادة الرشيدة وسمو رئيس المجلس على العمل لتعزيز دور الرياضية في الحياة وتحقيق الأهداف الوطنية ورعاية أبناء الوطن من الرياضيين.

وتم في اللقاء مناقشة آليات تنفيذ القرارين رقم 4 ورقم 5 لسمو رئيس المجلس، والاتفاق على البدء بتنفيذ القرار رقم 5 بخصوص ضوابط تعيين وتقييم المشرفين والإداريين بالأندية والشركات الرياضية بدبي حسب بيانات المشرفين والإداريين للموسم الرياضي الحالي التي تم تسليمها يوم 5 نوفمبر الجاري، وسيتم تنظيم اختبارات تقييم السمات الشخصية للمشرفين والإداريين بالتعاون مع مركز الكفاءات بدائرة الموارد البشرية ابتداءً من 16 نوفمبر الجاري، كما تم الاتفاق على قيام فريق عمل من المجلس بزيارات ميدانية لشرح دليل السلوك الوظيفي للمشرفين والإداريين ومناقشة آلية تنفيذ القرار وفق البرنامج الزمني والحصول على البيانات المطلوبة، وكذلك عمل برنامج تدريبي على مدار الموسم الرياضي في مجال السلامة السلوكية والنفسية موجه للمشرفين والإداريين.

وتم استعراض قرار سمو رئيس المجلس رقم 4 لسنة 2020 بخصوص المدربين المواطنين المساعدين في الألعاب الجماعية وأهمية وجود الكادر المواطن المؤهل في الأندية، حيث تقرر موافاة المجلس ببيانات المدربين المساعدين للموسم الرياضي 2020-2021 (كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، كرة الطائرة) مع نبذة تعريفية عن كل منهم، واستكمال تعيين المدربين المساعدين في الألعاب الجماعية خلال الأسبوع الأول من ديسمبر 2020.

الاستعداد لعودة الجماهير

تم الاتفاق خلال اللقاء تقديم الأندية تقرير أسبوعي مفصل للمجلس عن حالات الإصابة بكوفيد19 إن وجدت، كما تم التأكيد على جاهزية أندية دبي على عودة الجماهير للملاعب والصالات من خلال اعتماد بروتوكول الخاص بعدة الجماهير والمصادقة عليه من المجلس التنفيذي لحكومة دبي والقيام بزيارات ميدانية بالتنسيق مع ممثلين عن شرطة دبي ومخاطبة الاتحادات المعنية بما في ذلك اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية بالعودة التدريجية للجماهير بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة.

نموذج التفوق الرياضي

استعرض مجلس دبي الرياضي خلال الاجتماع قرار مجلس الإدارة باعتماد الآلية الجديدة لتقييم الأندية وشركات كرة القدم من خلال نموذج التفوق الرياضي، وسيتم برمجة زيارات ميدانية للأندية وشركات كرة القدم لشرح محتوى النظام والجدول الزمني للتقييم ومواعيد التسليم وموعد حفل التكريم.

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