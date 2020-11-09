نقل أبرز مشاهد «تمهيدي الكأس الغالية» عبر «يوتيوب»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكمل فريقا الإمارات والعروبة، عقد أندية دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، واحتل الفريقان صدارة المجموعتين الأولى والثانية، وتصدر «الصقور» المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، و«الأخضر العرباوي» الثانية، برصيد 8 نقاط فقط، ليوجد بدور الـ 16 للمرة الخامسة في تاريخه، متفوقاً على أندية كبيرة، ويواجه الإمارات في دور الـ 16 فريق اتحاد كلباء، ويلعب العروبة مع بني ياس، ورصد «البيان الرياضي» 3 مشاهد لافتة ومهمة بالدور التمهيدي للكأس الغالية، قبل تحول أندية «الهواة» إلى مرحلة الاستعداد الأخير لانطلاق دوري الدرجة الأولى، يوم الجمعة المقبل، هذه المشاهد هي:

1 قيام عدد من إدارات الأندية بربط جمهورها مباشرة بالمباريات، في ظل غياب النقل التلفزيوني، ووضح الجهد الكبير لأندية الإمارات والحمرية ودبا الحصن، التي قامت بنقل المباريات عبر موقع «يوتيوب»، وقام نادي الإمارات، بتوفير معلق لكل مباراة، لكي يسهل على جماهير الفريق متابعة مباريات الفريق، عبر رابط على حساب النادي بمواقع التواصل الاجتماعي.

2 يتمثل المشهد الثاني في تسجيل الفرق 86 هدفاً، وهو رقم كبير، مقارنة بعدد المباريات، منها 15 هدفاً لفريق الإمارات، و8 أهداف للعروية، ويعد الذيد الأضعف هجوماً، وسجل لاعبوه 3 أهداف فقط، فيما استحق فريق التعاون لقب الأضعف دفاعاً، وولج مرماه 15 هدفاً.

3 يتلخص المشهد الثالث في العدد الكبير للبطاقات الملونة، والذي بلغ 98 بطاقة ملونة، منها 9 بطاقات حمراء.

يذكر أن، 9 أندية لم تنجح في الحصول على إحدى بطاقتي التأهل، وتساقطت هذه الفرق كأوراق الخريف، وهى البطائح والحمرية والعربي والتعاون ودبا الحصن «المجموعة الأولى»، ودبا الفجيرة، ومصفوت والذيد ومسافي «المجموعة الثانية»، وكان أفضلهم دبا الفجيرة، الذي ابتعد عن التأهل بفارق الأهداف، بعد تساويه مع العروبة في رصيد 8 نقاط.

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