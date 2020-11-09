«الأبيض» يبدأ تجمّعه الرابع في النصر الليلة

المصدر: دبي- العوضي النمر

يبدأ المنتخب الوطني الأول، تجمعه مساء اليوم في دبي، في إطار تحضيراته للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، المقرر استكمال دورها الثاني خلال العام المقبل، بعد أن تأجلت عدة مرات على إثر جائحة «كورونا»، ويخوض الأبيض، خلال التجمع الذي يستمر حتى 16 من الشهر الجاري، مباراتين دوليتين وديتين، الأولى أمام نظيره طاجيكستان 12 الجاري، والثانية أمام المنتخب البحريني في الـ 16 منه. ويؤدي الأبيض تدريباته اليومية في ملعب حميد الطاير في نادي النصر، طول فترة التجمع الحالي، ويسبق مران الليلة، لقاء بين الجهاز الفني، بقيادة الكولومبي خورخي بينتو، واللاعبين، لشرح برنامج المنتخب خلال فترة التجمع الرابعة، في عهد المدرب الحالي، وحث اللاعبين على تقديم أقصى جهد خلال المران والمباريات، لمنح الشارع الكروي جرعة أمل وتفاؤل بالمستقبل.

أداء

وحرص أعضاء الجهاز الفني لمنتخبنا، بقيادة بينتو، على حضور ومتابعة مباريات دوري الخليج العربي حتى الجولة الخامسة، التي انتهت مساء أمس، لرصد أداء اللاعبين المنضمين للقائمة، والوقوف على حالتهم وجاهزيتهم البدنية، وكان الأبيض قد خاض خلال معسكر أكتوبر، مباراة دولية ودية أمام نظيره منتخب أوزبكستان، انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، في تجربة تُعد الأولى لمنتخبنا، بقيادة الكولومبي خورخي لويس بينتو. وسيسعى المدرب بينتو، إلى تعزيز إيجابيات المعسكرات الثلاثة الماضية، وتدارك سلبيات الأداء التي برزت خلال لقاء أوزبكستان الأخير، سعياً لوصول المنتخب إلى مستوى جيد فنياً وبدنياً، ويشهد مران اليوم، يوسف السهلاوي نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، وعدد من أعضاء اللجنة، لدعم المنتخب ولاعبيه معنوياً.

متطلبات

وعن سبب عدم اختيار بعض اللاعبين المتميزين، الذين ظهروا في جوالات الدوري حتى الآن، مثل إسماعيل مطر، قال المدير الفني لمنتخب الإمارات الوطني: الكرة تشغل الجميع، واختياراتي للاعبين تتم وفق حاجتي لجهودهم خلال الفترة المقبلة، حيث أعرف متطلباتي للمباريات الرسمية في التصفيات الآسيوية، وبالفعل، قمت باستدعاء اللاعبين الذين أحتاجهم، وفق ما تقضيه المرحلة المقبلة، وحاجة المنتخب لجهودهم في المباريات الرسمية.

عناصر

وواصل الكولومبي بينتو: شاهدت العديد من المباريات، وعدداً من اللاعبين المميزين، ووضعت في اعتباراتي العديد من الأمور المتعلقة بطبيعة العمل خلال الفترة المقبلة، وأتم اختيار العناصر التي أرى أنها ستفيد الفريق وتطوره خلال المرحلة المقبلة، حيث أسعى إلى تعزيز الشق الهجومي، مع التأمين الدفاعي، وخلال التجمع الحالي، سوف نعمل على عدة محاور للارتقاء بالأداء.

استدعاء

من جهة أخرى، استدعى الجهاز الفني للمنتخب، على سالمين لاعب نادي الوصل، وعبد الله كاظم لاعب فريق حتا، وذلك للانضمام إلى قائمة المنتخب الوطني وحضور التجمع، حيث جاء اختيار عبد الله كاظم «24 عاماً»، بعد المستوى الطيب الذي ظهر عليه اللاعب منذ انطلاقة الموسم الجاري، منذ انضمامه إلى صفوف حتا، قادماً من الوصل، بنظام الإعارة.

وتضم قائمة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم 27 لاعباً، هم: خالد عيسى، على خصيف، عادل الحوسني، محمود خميس، يوسف جابر، خليفة الحمادي، سالم راشد، شاهين عبد الرحمن، فارس جمعة، محمد شاكر، محمد برغش، عبد العزيز هيكل، أحمد برمان، خميس إسماعيل، خالد باوزير، ماجد سرور، عبد الله رمضان، محمد العطاس، فابيو دي ليما، بندر الأحبابي، خلفان مبارك، حبيب الفردان، خليل إبراهيم، علي مبخوت، علي صالح، كايو كانيدو وسبيستيان تيغالي.

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