تصريحات مدرب بني ياس تُثير إعجاب «البرتقالي»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

قوبلت تصريحات الروماني دانييل إيسابيلا المدير الفني لفريق بني ياس، بكثير من الود والاحترام في نادي عجمان، بعد انتهاء مباراة الفريقين بالتعادل السلبي في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي. وعلق إيسابيلا على المباراة، مشيداً بفريق عجمان، موضحاً أنه قدم مباراة كبيرة، وكان منظماً في الناحية الدفاعية، وأن فريقه واجه منافساً صعباً، واعتبر نتيجة التعادل جيدة وعادلة من واقع مجريات المباراة، وأن فريقه كان محظوظاً بعد إلغاء الهدف الذي سجله عجمان في الشوط الأول بعد عودة الحكم لتقنية «الفار».

وشكَلت هذه التصريحات أجواء إيجابية في نادي عجمان، كما وصفها الكابتن محمد سعيد النعيمي عضو رابطة المحترفين الأسبق، وقال النعيمي في تصريحات لـ«البيان الرياضي»: مدرب بني ياس تعامل بطريقة رائعة في تعليقه بكل حياد عن المباراة وتقدير الفريق المنافس، وربط النعيمي بينه هذه التصريحات وما قاله مدرب النصر كرونوسلاف يورزيتش، بعد مباراة عجمان في الجولة الرابعة، موضحاً أن علاقة عجمان مع نادي النصر أكبر وأقوى من تصريحات مدربه، مشيراً إلى أن مدرب النصر لم يكن موفقاً في تصريحاته، التي وصفها بـ«الغريبة»، ولا تتناسب مع التعليق على مستوى مباراة تنافسية بين فريقين داخل المستطيل الأخضر، وشدد النعيمي على أن عجمان لديه تقدير واحترام لجميع الأندية، وعلى رأسها نادي النصر، الذي تربطه علاقة متميزة بعجمان على مر السنوات.

مهنية

من ناحيته، قدم أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، شكراً خاصاً للمدير الفني لفريق بني ياس دانييل إيسابيلا، ووصفه بالمدرب المحترف الذي يتعامل بمهنية وبأخلاق عالية، موضحاً أن وجود مدرب في أخلاق ومهنية إيسابيلا مكسب كبير لكرة الإمارات دوري الخليج العربي على وجه الخصوص، وأن مدرب بني ياس تعامل بكل مهنية وحرص على تهنئته بعد المباراة وظل يشيد بفريق عجمان، وبما قدمه خلال الشوطين. وأضاف الرمادي: نقطة التعادل ليست هي الطموح وغير كافية للتعويض، ولكن في ظل الظروف الحالية والغيابات الكثيرة، تعتبر جيدة من الناحية المعنوية، مثنياً على أداء جميع اللاعبين، بما فيهم البدلاء الذين دفع بهم في الشوط الثاني، وأن فريقه لم يكن محظوظاً في بعض الفرص زيادة على إهدار فرصتين على الأقل.

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