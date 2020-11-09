العنبري يكتب التاريخ مع الشارقة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

واصل عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، كتابة التاريخ مع فريقه، عندما نجح مساء أول من أمس، في قيادته للفوز الخامس على التوالي في النسخة الحالية من دوري الخليج العربي على حساب مضيفه الجزيرة بهدف من ركلة جزاء نفذها إيغور كورنادو، ليؤكد الشارقة علو كعبه وتفوقه على منافسيه ومقدرته على الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، خاصة أنه نجح في هزيمه فرق المقدمة، الوحدة، العين، الجزيرة، خلال الجولات الخمس السابقة من المنافسة ليبقى على الصدارة بجدارة محققاً العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة. وبالمقابل فإن الجزيرة الذي بقي في 8 نقاط بالترتيب السادس، ورغم خسارته للنتيجة لكنه تفوق على ضيفه في الأداء، محققاً نسبة استحواذ بلغت 66.1% مقابل 34.9% للشارقة، مع نيله 9 ركنيات نتيجة ضغطه المتواصل على مرمى خصمه الذي كسب 4 ركنيات فقط.

تراجع

من جانبه، أكد عبد العزيز العنبري، أن المباراة كانت صعبة على الفريقين، وأنه غير راض عن تراجع لاعبيه بعد إحراز الهدف، وقال: كان يجب أن نحتفظ بالكرة بشكل جيد، لكننا تراجعنا كثيراً إلى المنطقة الدفاعية. وأشاد مدرب الشارقة بالمستوى المتميز الذي قدمه عادل الحوسني حارس المرمى، بعد أن نجح في إبعاد عدد من الكرات الخطرة، وأن الحوسني حالفه التوفيق وقدم مستوى جيداً. كما رفض العنبري نسب نجاحات الفريق للاعبين الأجانب وتحديداً إيغور، وقال: تأثير الأجانب على أي فريق وضع طبيعي في كرة القدم، وإن وجودهم مؤثر في جميع الفرق، الشارقة يمتلك أيضاً عناصر متميزة، المنظومة الجماعية هي سبب نجاحات الفريق. وثمن العنبري دور البرازيلي إيغور والعطاء الذي يقدمه وقال: إيغور يمتلك ثقافة الفوز ويتعامل باحترافية وله دور كبير يؤديه خارج الملعب، حتى في غرف اللاعبين، ووجوده منح اللاعبين حافزاً كبيراً لدخول أرضية الملعب بطموح الفوز دائماً، لكنه أيضاً وجد مساندة من اللاعبين الذي ساعدوه في تحقيق أهدافه.

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