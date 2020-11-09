«العميد».. خطوة للقمة ونقطة لـ «الفرسان» من خورفكان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حافظ فريق النصر على مركز الوصافة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه أمس 3 - 0 على مضيفه حتا، باستاد حمدان بن راشد، ضمن منافسات الجولة الخامسة، ورفع «العميد» رصيده إلى 13 نقطة، في خطوة مهمة نحو القمة، حيث يفصله نقطتان فقط عن الشارقة المتصدر، فيما تجمد رصيد حتا عند نقطة واحدة.

سجل أهداف النصر تيغالي وكواس، وتوزيه في الدقائق 31 34 و56، وجاء هدف توزيه من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد اللجوء لتقنية «VAR».



وانتزع خورفكان تعادلاً ثميناُ، من ضيفه شباب الأهلي، بنتيجة 2 - 2، ووصل «الفرسان» إلى النقطة التاسعة، فيما نال «نسور الخور»، أول نقطة، سجل لشباب الأهلي أحمد عيسى مدافع خورفكان «نيران صديقة» في الدقيقة 20 ، وجيسوس «ق 37»، ولخورفكان البرازيليان دودو وريكاردينهو «ق 43 و75».



من ناحية أخرى كشفت مصادر لـ « البيان الرياضي» أن غياب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب شباب الأهلي عن المباراة جاء بسبب تعرضه لإصابة، وأنه يحتاج إلى شهر للعلاج .

وصعد الوحدة للمركز الرابع بفوزه المثير على ضيفه الوصل 3 - 2، ورفع رصيده إلى 10 نقاط متساوياً مع بني ياس، فيما تجمد الوصل عند 6 نقاط بتلقيه الخسارة الثالثة بالموسم.



سجل ثلاثية «العنابي» لوكاس بيمنتا، وتيم ماتافز، مبوكو في الدقائق 10 و28 و56، وللوصل فيغريدو «ق 51 و71» وتوقفت المباراة أكثر من مرة بسبب تدخلات تقنية الفيديو «VAR».



وفي مباراة رابعة قاد السويسري مارياني اتحاد كلباء للفوزعلى ضيفه الفجيرة بهدف في الدقيقة 49، وأضاع صاموئيل فرصة تعادل الفجيرة مهدراً ركلة جزاء للفريق «ق 90 + 6».

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