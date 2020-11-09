حمد الشرقي يتفقد مشروع ملعب دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

اطلع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على سير العمل في مشروع ملعب نادي دبا الفجيرة الثقافي الرياضي الجديد في منطقة الرأس في دبا الفجيرة، وذلك في إطار حرص سموه على الوقوف على جميع مجريات العمل في المشاريع الحيوية والتنموية التي تخدم المواطنين والقاطنين في الإمارة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سموه لمشروع الملعب الجديد والاطلاع على كل التفاصيل ومراحل الإنجاز فيه، ورافق سموه محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة وأحمد الضنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة وعدد من المسؤولين في الإمارة. واستمع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي من المهندسين الميدانيين والمسؤولين لشرح حول ما تم إنجازه من أعمال للملعب الجديد للنادي والخطط التي يتم تنفيذها وفق أحدث التقنيات المستخدمة وبما يلبي تطلعات واحتياجات أهالي المنطقة.

وشدّد سموه على ضرورة الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والخدمية والتجهيزات المطلوبة لملعب نادي دبا الفجيرة الثقافي الرياضي، بحسب المدد الزمنية المتفق عليها دون تأخير.

وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها حالياً في الفجيرة، تنسجم مع الاحتياجات الاقتصادية والتنموية للمجتمع وتلبي متطلبات التنمية المستدامة التي تسير بوتيرة متصاعدة في الإمارة.

الجدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية لمشروع نادي دبا الفجيرة الثقافي الرياضي الجديد تبلغ حوالي مائة مليون درهم، ويعتبر ملعب النادي، الأحدث في الدولة ويستوفي كل اشتراطات لجنة دوري المحترفين والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإقامة المباريات ضمن بطولات الأندية القارية، ويستوعب نحو 10.000 مشجع موزعين ما بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية.

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