لجنة الحكام تدرّس تطبيق «تقنية التسلل»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة علي حمد، تطبيق تقنية خط التسلل في الجولات المقبلة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، على أن يتم تدريب قضاة الملاعب عليها خلال فترة التوقف «أيام فيفا»، وعقدت اللجنة اجتماعاً مع شركة «Media Pro» المنفذة لتقنية «VAR»، للاطلاع على تحديثات تقنية خط التسلل، التي تتميز بالدقة في رصد حالات التسلل، من خلال نظام الخطوط الأفقية، التي تُساعد الحكم المساعد على تحديد الحالات بصورة دقيقة، وتم إضافة خاصية جديدة، تتمثل في قدرة التقنية على احتساب المسافة بين المدافع والمهاجم الموجود في وضع التسلل.

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