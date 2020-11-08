تمزق العضلة الخلفية يبعد ادواردو عن العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها الأنغولي ويلسون ادواردو، لاعب فريق العين، صباح اليوم، أن اللاعب أصيب بتمزق في العضلة الخلفية ما حرمه من اكمال المباراة مع فريقه أمس أمام الظفرة على ملعب استاد هزاع بن زايد بالجولة الخامسة من دوري الخليج العربي.

حيث تم استبداله في الدقيقة 23 من المباراة، وأثار خروجه التكهنات حيث اعتبر البعض أن تغييره جاء لأسباب فنية وعدم اقتناع مدرب العين بمردوده الفني .

ويواجه اللاعب الكنغولى انتقادات من جماهير العين لعدم ظهوره بالمستوى الفني المأمول، وتزايد الهجوم عليه بالفترة الأخيرة لدرجة المطالبة باستبداله في الانتقالات الشتوية المقبلة.

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