كيف رد إسماعيل مطر على عدم استدعاءه لمنتخب الإمارات؟

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد النجم المخضرم، إسماعيل مطر قائد فريق الوحدة، أن الكولومبي خورخي لويس بينتو المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم له حرية الاختيار في اختيار العناصر الدولية التي تناسب طريقته، مشيراً إلى ضرورة الابتعاد عن العواطف في مسألة الاختيارات، وكثرة الحديث عن عدم انضمامي للمنتخب من عدمه.

وقال مطر في تصريحات تليفزيونية تعليقاً على عدم اختياره لقائمة "الأبيض" خلال معسكر نوفمبر:" أعتقد أننا كبرنا على الحديث في مثل هذه الأمور، مدرب المنتخب له حرية اختيار اللاعبين، ومن يناسب طريقته وأسلوبه، أعتقد يجب أن ننهي مسألة مدرب المنتخب لماذا لم يختار إسماعيل أو لاعب آخر من عدمه".

وأضاف عقب فوز الوحدة على الوصل بثلاثية في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي:" لابد من الابتعاد عن العواطف، ربما هناك لاعبون كثر يستحقون الانضمام للمنتخب الوطني، وليش شرط الحديث عني فقط، وكل مدرب له قناعاته، ربما المدرب غير مقتنع بي، حينها تنتهي المسألة، وعلينا بعدها مساندة اللاعبين والمنتخب".

وأردف:" كثرة الكلام عن إسماعيل مطر وعدم انضمامه، أنا كلاعب لا أتمنى أن أسمعه كثيراً، صحيح أقدم أداء جيداً منذ بداية الموسم ولكني أريد توضيح نقطة مهمة للجميع أن كل مدرب من حقه الاختيار، جوارديولا على سبيل المثال أخرج إبراهيموفيتش من برشلونة، فهذا ليس معناه أنه لاعب سيئ، يجب إعطاء المدرب الصلاحية كاملة وبعد انتهاء المهمة محاسبته".

وعن فوز الوحدة على الوصل ختم:" فوز وثلاث نقاط مهمة قبل توقف الدوري، ولكن التوقفات الكثيرة بسبب تقنية "الفار" يجب علينا التكيف معها، لا أعلم ماذا نفعل، ولا أدري ما تأثير توقف المباراة أكثر من 10 دقائق بسبب تقنية الفيديو"

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