مارياني يقود اتحاد كلباء للفوز على الفجيرة في "ديربي" الساحل الشرقي

المصدر: كلباء - إيهاب زهدي - تصوير - زيشان احمد

حقق اتحاد كلباء فوزاً مهماً على ضيفه الفجيرة مساء اليوم، بهدف وحيد سجله السويسري ديفيد مارياني في الدقيقة 49، من عمر "ديربي" الساحل الشرقي، في ختام الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ووصل رصيد اتحاد كلباء إلى 6 نقاط، ولكنه ظل في المركز العاشر بفارق الأهداف عن الوصل بالمركز التاسع،وتوقف رصيد الفجيرة عند نقطة واحدة وظل في المركز الثاني عشر.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الشوط الأول، بدون تشكيل خطورة تذكر باستثناء هجمة منظمة، وصل من خلالها مالابا مهاجم اتحاد كلباء، إلى منطقة جزاء الفجيرة، وسدد كرة قوية سكنت الشباك، لكن حكم الراية ألغاه بداعي التسلل، ولم تكن هناك حاجة للعودة إلى تقنية الفيديو.

وأنهى السويسري ديفيد مارياني، الأداء الحذر الذي بدأ به الفريقين الشوط الثاني، بقذيفة "لا تصد ولا ترد" من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 49، ولم يستطع أن يمنعها عبد الله التميمي حارس الفجيرة، من أن تسكن شباكه.

وتألق جمال عبد الله حارس اتحاد كلباء، في التصدي لتسديدتين صاروخيتين أطلقهما رزوا مهاجم الفجيرة، من خارج منطقة الجزاء في الدقيقتين 55 و75، وفرط صموئيل، في فرصة تسجيل هدف التعادل للفجيرة في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع للمباراة، بإضاعته لركلة جزاء بتسديدها إلى جوار القائم الأيسر.

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