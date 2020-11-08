الوحدة يتخطى عقبة الوصل بثلاثية في مباراة "الفار"

المصدر: أبوظبي – محمد صادق- تصوير – أحمد بدوان

صعد الوحدة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الخليج العربي بعد فوزه المثير، مساء اليوم الأحد، على ضيفه الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام الجولة الخامسة من المسابقة.

ورفع الوحدة رصيده إلى 10 نقاط بالتساوي مع بني ياس ليحتل المركز الرابع، محققاً فوزه الثالث هذا الموسم، والثاني له على التوالي، فيما تجمد رصيد الوصل عند 6 نقاط في المركز التاسع، بعد تلقيه الخسارة الثالثة الموسم الحالي.

تقدم الوحدة بهدف مبكر في الدقيقة 10 عن طريق المدافع البرازيلي لوكاس بيمنتا، وأضاف السلوفيني تيم ماتافز الهدف الثاني في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

ونجح الأرجنتيني جواو فيغريدو في تقليص الفارق للوصل في الدقيقة 51 برأسية رائعة، إلا أن مبوكو وسع الفارق للوحدة بصاروخية في الدقيقة 56، قبل أن يسجل فيغريدو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 75.

وعادل الوحدة بهذا الفوز عدد مرات الفوز على الوصل في دوري المحترفين بـ 10 انتصارات، فيما حضر التعادل في 4 مناسبات.

وتوقفت المباراة أكثر من مرة بسبب تدخلات تقنية الفيديو في عدة حالات حين طالب إسماعيل مطر بركلة جزاء في الشوط الأول إلا أن الحكم رفض احتسابها رغم تدخل الفيديو، بينما شهدت المباراة أكثر من هدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

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