مدرب شباب الأهلي : حكم المباراة حرم الفرسان من ركلة جزاء صحيحة

المصدر: خورفكان – محمد فضل

أكد الإسباني جيرارد زاراغوسا، مدرب شباب الأهلي، أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء على أقل تقدير بعد تعرّض أحد لاعبي شباب الأهلي لإعاقة واضحة داخل منطقة الجزاء، مبدياً استغرابه لعدم احتساب الركلة من قبل حكم المباراة على الرغم من تواصله مع حكام الفيديو «الفار»، وقال: «خلال أربع مباريات في الجولة الخامسة تم احتساب عدد من ركلات الجزاء واليوم تم حرماننا من ركلة صريحة لمصلحة الفرسان».

وحول رأيه في نتيجة التعادل التي انتهت عليها مباراة خورفكان وشباب الأهلي بهدفين، قال المدرب: «أعتقد أن الحظ لم يحالف فريقي فضلاً عن إهدار اللاعبين العديد الفرص طوال الشوطين وكان من المفترض أن ننهي المواجهة بعدد وافر من الأهداف»، ونوّه إلى أن هدف التعادل الذي أحرزه الفريق المضيف في الزمن القاتل أثر سلباً في معنويات لاعبيه.

وفي ردّه على الأسئلة أكد المدرب أنه توقع مختلف السيناريوهات قبيل بدء المباراة، لافتاً إلى أن خورفكان فريق جيد وسبق أن صمد أمام الوحدة والنصر الذي فاز عليه بصعوبة بهدف.

وفيما يتعلق بتبديله للاعب عبدالله النقبي الذي أهدر فرصتين على طبق من ذهب في أول دقائق المباراة، قال زارغوسا إن خروج النقبي كان بسبب الإرهاق، خصوصاً أنه ابتعد عن اللعب لفترة ومن الطبيعي أن يظهر بهذا الأداء.

وعن مباراة الجولة المقبلة أمام الجزيرة في الدوري، أشار المدرب إلى أن شباب الأهلي تنتظره مباراة مهمة أمام الظفرة في كأس الرابطة، وأعتقد أن لاعبينا لديهم خبرات كبيرة وسأقوم بمراجعة أخطاء مباراة خورفكان.

ارتياح

بدوره أكد البرازيلي كايو زاناردي، مدرب خورفكان، أنه سعيد ومرتاح في خورفكان، لافتاً إلى أنه ليس قلقاً على مستقبله، وأشار إلى أن شركة كرة القدم تقوم بتوفير كل السبل من أجل أن يحقق الفريق النتائج المنتظرة من قبل الجمهور.

وحول تقييمه للتعادل أمام الفرسان أوضح زاناردي أنه توقع مباراة صعبة ومن وجهة نظري بأن التعادل يعتبر مكسباً للنسور.

ونوّه إلى أن التبديلات التي أجراها طوال الـ90 دقيقة أتت أُكلها وصنعت الفارق، خصوصاً بعد الزج بعادل سبيل وجونيور وسالم علي، ولفت إلى أنه خاطر عدة مرات من أجل التعادل، وتحقق لنا ذلك وكنا قريبين من تسجيل الهدف الثالث لولا سوء الطالع الذي لازم اللاعب دودو في الدقيقة الأخيرة.

واعتبر زاناردي أن موسم خورفكان بدأ الآن، وسنقوم باستثمار هذا التعادل قبيل قادم الجولات في الدوري، وقبل ذلك لدينا مباراة مهمة أمام العين في الكأس.

وفيما يتعلق بإصابة لاعبه عامر غانم قال المدرب إنهم ينتظرون تقرير الجهاز الطبي لتحديد إصابة اللاعب الذي غادر الملعب في الدقائق العشرة الأولى لانطلاقة المباراة، ونتمنى لعامر الشفاء العاجل والعودة من جديد لأرضية الملعب.

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