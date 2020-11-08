كارلوس إدواردو ينضم لقائمة مصابي شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ازدحمت قائمة المصابين في نادي شباب الأهلي، بعد انضمام البرازيلي كارلوس إدواردو إلى القائمة، إذ كشفت مصادر عن تعرض اللاعب للإصابة، واحتياجه إلى شهر لتلقي العلاج والعودة إلى الملاعب.

وغاب إدواردو، عن قائمة شباب الأهلي للقاء خورفكان، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 مساء اليوم، في إطار الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي.

وتضم القائمة حالياً، عدداً كبيراً من اللاعبين المصابين، وأبرزهم محمد مرزوق وأحمد خليل ووليد عباس، كما تم تبديل هيلدون راموس في لقاء اليوم، بسبب شكواه من إصابة في القدم.

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