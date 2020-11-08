النصر يحافظ على الوصافة بثلاثية حتا

المصدر: حتا- علي الظاهري - تصوير - غلام كاركر

حافظ فريق النصر على مركز الوصافة في دوري الخليج العربي بعد فوزه بثلاثية على حساب مضيفه حتا في المباراة التي جرت على استاد حمدان بن راشد اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة، ليرفع "العميد" رصيده إلى 13 نقطة بينما واصل "الإعصار" نزيف النقاط بعد تجمد رصيده عند نقطة واحدة.

سجل أهداف النصر سبيستيان تيغالي في الدقيقة 31 وبراندلي كواس في الدقيقة 32 وانطونيو كارفالو "توزيه" في الدقيقة 56.

مرت أول نصف ساعة من المباراة بلا خطورة تذكر خاصة من أصحاب الأرض، إلا أن المشهد تغير بعد أن استطاع تيغالي التوغل داخل دفاع حتا لينجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 31 مستفيداً من كرة زميله ضياء سبع.

وترجم "العميد" تفوقه بإضافة الهدف الثاني عن طريق براندلي كواس في غضون 3 دقائق من تسجيل الهدف الأول والذي نجح في هز الشباك بعد صد الحارس ديدا تسديدة زميله مينديز.

وواصل النصر هيمنته في الشوط الثاني مقابل هجمات خجولة لكتيبة "الإعصار" ونجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق لاعبه توزيه بعد عودة حكم المباراة يحيى الملا لتقنية الفيديو المساعد واحتساب ضربة جزاء إثر ارتكاب الحارس مخالفة ضد اللاعب ريان مينديز.

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