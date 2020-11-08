خورفكان يخطف تعادلاً بطعم الفوز من شباب الأهلي

المصدر: خورفكان – محمد فضل – تصوير زيشان احمد

انتزع خورفكان تعادلاً بطعم الفوز من ضيفه شباب الأهلي بعد نهاية مباراة الفريقين بهدفين لكل فريق ، ليضع نسور الخور النقطة الأولى في رصيدهم ويرفع شباب الأهلي الى 9 نقاط ، واحرز ثنائية الفرسان كل من احمد عيسى مدافع خورفكان بالخطأ في مرماه نيران صديقة هدف عكسي (ق 20 )، جيسوس (ق 37 )، وسجل لخورفكان البرازيلي دودو (ق 43 )ومواطنه ريكاردينهو (ق 75 )

وعن مجريات المباراة التي جاء شوطها الأول سريعاً من الجانبين حيث لم تستمر فترة جس النبض طويلاً ليأتي التهديد الأول من قبل البرازيلي ايجور جيسوس لاعب شباب الأهلي الذي أراد أن يختبر قدرات حارس خورفكان محمد يوسف بعد أن حول أحدى الكرات الثابتة بذكاء لكن الكرة علت العارضة بقليل (ق 7 ).

وفي الدقيقة العاشرة يتعرض عامر مبارك لاعب خورفكان لإصابة على مستوى الانف استدعت نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى خورفكان لتلقي العلاج اللازم ويحل بديلاً عنه سالم الحمادي .

ويثمر ضغط الفرسان عن هدف التقدم عبر "نيران صديقة " بعد أن حاول مدافع خورفكان أحمد عيسى أن يبعد أحد الكرات العرضية لتتحول من قدمه ناحية شباك مرمى الحارس محمد يوسف هدف أول لشباب الأهلي (دق 20 ).

ويتمكن شباب الأهلي من إضافة هدف ثاني براسية البرازيلي ايجور جيسوس والذي رفض أن يغادر الشوط الأول دون ان يدون اسمه في سجل الهدافين في الدقيقة 37 .

وقبيل نهاية شوط اللاعبين قلص البرازيلي دودو محترف خورفكان الفارق بعد أن احرز هدف فريقه الأول من ضربة رأس خدعت الحارس ماجد ناصر لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-1 .



شوط التعادل

ومع بداية الشوط الثاني وجد شباب الأهلي ضربة ثابتة خارج منطقة الجزاء انبرى لها الاوزبكي عزيزوف جانييف لكن عارضة خورفكان انابت عن الحارس وصدت الكرة القوية (ق 57 ).

واحرز خورفكان هدف التعادل الثاني عبر لاعبه البرازيلي ريكاردينهو الذي حول عرضية جونيور بذكاء داخل مرمى الحارس ماجد ناصر " ق 75 " لتنتهي المباراة على وقع التعادل الإيجابي بهدفين

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