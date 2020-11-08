مطر غراب: تحولي لتشجيع العين لا يزيده ولا ينقص شباب الأهلي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أشعلت تغريدة للمحلل الرياضي المعروف محمد مطر غراب والتي أكد فيها تحوله إلى تشجيع العين مواقع التواصل الاجتماعي بتويتر، باعتبار التاريخ الطويل للرجل الذي عرف بتشجيعه وانتماءه الكبير للأهلي.

وفي تصريحات خص بها البيان الرياضي تعليقا على ردود الفعل على تغريدته أوضح غراب أن الحديث عن تحوله لتشجيع العين احتمل أكثر مما يحتمله فتشجيعه للعين لا ينقص شباب الأهلي ولا يزيد العين.

وقال: في النهاية نحن رياضيون اعلاميون مهمتنا متابعة كل الأندية، ولا أعرف ما الغريب في تحولي لتشجيع العين ولا لماذا أثار مثل هذه الضجة؟ فالعين فريق كبير له اسمه وتاريخه وهو يمرض ولا يموت فاذا تراجعت نتائجه في موسم فأنه يعود سريعا ويتصدر المشهد في مواسم أخرى، وتحولي لتشجيعه أمر أفتخر به وهو قرار اتخذته لدواعي سايكلوجية لابتعد بقدر المستطاع عن الضغوط النفسية .

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