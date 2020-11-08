ترشيح سواريز وكوندي لدخول التشكيلة المثالية لمهاجمي أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 7 مهاجمين بارزين من نسخة دوري أبطال آسيا 2020، ومن بينهم البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم الشارقة، والاسباني بيدرو كوندي مهاجم شباب الأهلي، وفقاً لإحصائيات مباريات البطولة، وطالب من الجماهير التصويت لاختيار أفضلهم، حتى يوم الأحد المقبل، ليكون ضمن التشكيلتين المثاليتين المرصعة بالنجوم للبطولة، والمقرر الإعلان عنها في منتصف نوفمبر الجاري، وفق اختيار الجماهير، ووفق الإحصائيات.

وسجل ويليتون سواريز، لاعب سبارتاك موسكو السابق، 3 أهداف من 5 تسديدات فقط على المرمى، وصنع 6 فرص للتسجيل خلال مشاركته مع الشارقة في دور المجموعات، بنسبة دقة تصويب 71.4%، وهو ما يضعه في المركز الأول بين المهاجمين، كما صنع 65 فرص لزملائه، وأثبت أنه يمثل تهديداً دائماً لدفاعات المنافسين.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن المهاجم البرازيلي عاد إلى الشارقة قبل استئناف دوري أبطال آسيا مباشرة، وساعد مستواه في منح فريقه فرصة قتالية للوصول إلى دور الـ16، وأبرزها تحقيق ثلاثية مدهشة في غضون 12 دقيقة في المباراة التي انتهت بالفوز 6-0 على التعاون في الجولة الخامسة.

أما بيدرو كوندي، فأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أنه سجل هدفين، وبنسبة دقة تحويلات 66.7%، وهو في المركز الأول بين المهاجمين، ويملك 8 لمسات في منطقة جزاء الخصم، وبين أن المهاجم الإسباني وصل إلى شباب الأهلي قبل انطلاق موسم 2020، وكان أول ظهور له على المستوى القاري بتسجيله هدف خلال الخسارة 1-2 أمام باختاكور في أوزبكستان، في غضون ذلك، كان حاضراً ضد شهر خودرو، وأكد في النهاية أن فريقه له مكان في الأدوار الإقصائية.

وأوضح الاتحاد أنه بعد أن لعب بديلاً في الدقيقة 79، استحوذ كوندي على كرة بينية مرفوعة بعد 4 دقائق فقط من دخوله، وسدد الكرة في الشباك بشكل رائع، ليحقق الفوز 1-0 لفريقه، وضمان مكان في دور الـ16، قبل الخروج في النهاية بفارق ركلات الترجيح أمام الأهلي السعودي بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1-1.

ويتنافس معهما على التشكيلة المثالية كل من عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر، وبغداد بونجاح لاعب السد، والمعز علي لاعب الدحيل، وايغور سيرغييف لاعب باختاكور، وأمير أرسلان مطهري لاعب الاستقلال، وشدد الاتحاد الآسيوي على تفاخره بالمواهب الهجومية الرائعة الموجودة في أندية غرب آسيا لدوري الأبطال 2020

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