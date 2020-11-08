الشارقة علامة كاملة و«الزعيم» يتألق برباعية

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، طلحة عبدالله، أحمد عيسى

حافظ الشارقة على سلسلة انتصاراته في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وتخطى أمس مضيفه الجزيرة بهدف البرازيلي أيغور من ركلة جزاء في الدقيقة 38 بالجولة الخامسة، ورفع رصيده إلى 15 نقطة محافظاً على العلامة الكاملة وصدارة الترتيب، فيما توقف رصيد «فخر أبوظبي» عند 8 نقاط وهي الخسارة الأولى للفريق بالموسم الحالي.



بدأت المواجهة متكافئة من الفريقين، مع محاولات عدة من الجزيرة للوصول إلى الشباك، واعتمد الشارقة على الهجمات المرتدة السريعة حتى نجح في إحراز هدفه عن أيغور كورنادو من ركلة جزاء عند الدقيقة 38.

وحاول الجزيرة إدراك التعادل في الشوط الثاني، وتصدى حارس الشارقة لتسديدة علي مبخوت في الدقيقة 56 ببراعة. كما أبعد بصعوبة تسديدة ميلوس من ضربة ثابتة كانت أكثر خطورة، وكاد الشارقة يضيف هدفاً من انفراد لكايو بالدقيقة 83، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة.



واستعاد العين نغمة الفوز متغلباً على ضيفه الظفرة 4 - 1 باستاد هزاع بن زايد،، وسجل أهداف «الزعيم» كل من لابا كودجو هدفين «ق 27، 95» وجاء الأول من ركلة جزاء، وأضاف شيوتاني وفهد حديد، هدفين «ق 89 و 90»، في حين أحرز للظفرة ميخائيل روشفيل «ق 21».



وأضاع لابا كودجو ركلة جزاء للعين، وحضرت تقنية الفيديو «VAR» بقوة في اللقاء بتدخلها 3 مرات باحتساب ركلتي جزاء وإلغاء هدف للعين، سجله محمد عبدالرحمن، وبهذا الفوز رفع العين رصيده إلى 8 نقاط وتجمد الظفرة عند 7 نقاط.



واكتفى عجمان وبني ياس بنقطة التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت باستاد راشد بن سعيد، ليصل «السماوي» للنقطة العاشرة وعجمان إلى نقطتين، وألغى الحكم عادل النقبي هدفاً للغامبي بوبكر تراولي، في شباك بني ياس بعد العودة لتقنية «VAR».

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