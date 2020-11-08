حتا والنصر.. حسابات مختلفة

المصدر: دبي-عدنان الغربي، علي الظاهري

يحل فريق النصر ضيفاً ثقيلاً على حتا في الساعة السادسة من مساء اليوم على استاد حمدان بن راشد ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، وتبدو الحسابات والظروف مختلفة بين الفريقين في هذه المواجهة، حيث يتطلع حتا إلى مصالحة جماهيره وتصحيح المسار بعد الخروج بنقطة واحدة في الجولات الأربع الماضية ما أدى إلى تذيله جدول الترتيب، بينما يسعى فريق النصر إلى مواصلة انتصاراته والضغط على الصدارة بعد حصد 10 نقاط قادته إلى الوصافة. كما يبحث النصر عن تحقيق فوزه الرابع في الموسم وتعزيز موقعه ضمن فرق المقدمة خاصة أنه يخوض المباراة بصفوف مكتملة ومعنويات لاعبيه مرتفعة بعد الصعود إلى وصافة الدوري عقب الجولة الماضية.



ومن المنتظر أن يدفع المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش بالتشكيلة الأساسية نفسها التي لعب بها المباراة الماضية أمام عجمان والتي تضم شمبيه ومحمد عايض وليما ومحمود خميس ومحمد فوزي وتوزي وطارق أحمد وكواس وسبع ومينديز وتيغالي.



تفوق



من جانبه، قال كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا، إنه يتواجد في دوري الخليج العربي منذ نحو 6 سنوات ولديه معرفة بـ 90 % من لاعبي الدوري ومستوياتهم من حيث نقطة القوة والضعف ومعرفته الكبيرة بلاعبي فريق النصر بحكم عمله مساعداً في الجهاز الفني سابقاً مع المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش، لن يشكل فارقاً في المواجهة المقبلة أمام ضيفه النصر مشيراً إلى أن «العميد» فريق قوي ويملك لاعبين بجودة عالية والأهم هو التركيز على عملية التفوق في المواجهات الفردية المباشرة على أرضية الملعب خاصة في ظل وجود 5 لاعبين من الطراز العالي في الشق الهجومي مما يتطلب اليقظة بنسبة 100 % في منظومة الدفاع.



صعوبات



بدوره، أكد كرونو أن مهمة فريقه لن تكون سهلة، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن الصعوبات التي واجهها الإعصار في الجولات الماضية وعدم تحقيقه لأي فوز إلا أنه يظل فريقاً جديراً بالإحترام وأنه لا يستحق مركزه الحالي في جدول الترتيب، وقال: حتا يقدم أداء جميلاً ويملك نوعية جيدة من اللاعبين ومدرباً كفؤاً يتطلع لتقديم كرة قدم ممتعة على أرضية الملعب.



وأوضح كرونو أن فريقه على أتمّ الجاهزية بعودة جميع اللاعبين إلى التدريبات بما في ذلك جاسم يعقوب وعبد الرحمن يوسف بعد شفائهما من الإصابة، مشيرا إلى أن النصر يسعى لإنهاء هذه السلسلة من المباريات بفوز جديد.



وعبّر المدرب الكرواتي عن سعاته بعودة الثنائي حبيب الفردان ومحمود خميس إلى قائمة المنتخب الوطني وقال: سعيد بعودة حبيب الفردان يستحق أن يكون مع المنتخب، وأنا محظوظ بوجوده معي في الفريق، وبالنسبة لمحمود خميس فهو لاعب كبير بإمكانه تقديم الإضافة إلى المنتخب.

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