خورفكان وشباب الأهلي.. صراع الطموح والخبرة

المصدر: خورفكان ـ محمد فضل، دبي - إيهاب زهدي

يحل شباب الأهلي ضيفاً على خورفكان بملعبه استاد صقر القاسمي في تمام الساعة السادسة مساءً، ويطمح لاعبو الفريقين للحصول على العلامة الكاملة تحديداً أصحاب الأرض بعد بدايتهم المهزوزة وتعرضهم لأربع هزائم وهي حصيلة الجولات الأربع الماضية منذ انطلاقة المسابقة. ويبدو أن مدرب الفريق البرازيلي كايو زاناردي في موقف لا يحسد عليه بعد أن ضربت فريقه موجة الإصابات العديدة طوال المباريات السابقة، وقد تشهد مباراة اليوم عودة أكثر من لاعب لتشكيلة الفريق لكن المدرب سيفتقد جهود المدافع كوامي اتوني المعاقب بالبطاقة الحمراء خلال مباراة بني ياس.



معنويات



ويعلم الجهاز الفني لخورفكان أهمية المواجهة خصوصاً وأنها تجمعهم بالفريق المتألق شباب الأهلي الذي يعود إلى الساحل الشرقي بمعنويات فوزه العريض على حتا بثلاثية البرازيلي إيغور جيسوس. على جانب آخر، تبدو التوقعات على الورق لمصلحة شباب الأهلي الذي يمتلك خبرة المنافسة، ومجموعة من أفضل اللاعبين المواطنين في دورينا، إلى جانب المعنويات العالية، بعد فوزه في الجولة الأخيرة بثلاثية نظيفة على حتا، والوصول إلى 8 نقاط، والارتقاء إلى المركز الرابع، مما زاد من روح اللاعبين القتالية، والعزيمة لتحقيق المزيد من الانتصارات في الجولات المقبلة بداية من لقاء خورفكان اليوم.



صعوبة



بدوره أكد البرازيلي زاناردي مدرب خورفكان أن فريقه تنتظره مباراة في غاية الصعوبة وأمام منافس قوي، مشيراً إلى أن المواجهة تأتي بعد أيام قليلة من مواجهة الوحدة وبالتأكيد لم يحصل على وقت كافٍ للاستعداد. وأشار زاناردي، إلى أنهم حاولوا التركيز على تصحيح الأخطاء من خلال التدريبات الأخيرة، وسيعمل على تحقيق نتيجة جيدة رغم صعوبة المباراة، خصوصاً وأن الفريق الضيف يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، لكننا بالمقابل نملك الحماس والرغبة للخروج بنتيجة إيجابية، فاللاعبون لديهم عزيمة وإصرار من أجل انتزاع النقاط الثلاث.



احترام



من جانبه، أكد الإسباني جيرارد زاراغوسا المدير الفني لشباب الأهلي، أهمية الفوز في الجولة الماضية على معنويات لاعبيه قبل لقاء خورفكان، معرباً عن احترامه للمنافس، مشيراً إلى أنه يقدم مستوى مميز منذ انطلاقة الموسم الحالي، ونجح في الفوز على العين في مباراة كأس الخليج العربي، وأظهر مستوى طيباً في مواجهة الوحدة في آخر لقاء بالدوري.



كما قلل، من تأثر شباب الأهلي بضغط المباريات، مشدداً على أن فريقه تعوّد على هذا الأمر، إذ قبل انطلاقة الدوري، شارك في بطولة دوري أبطال آسيا، وكان يؤدي مباراة كل 3 أو 4 أيام، ومع هذا ظهر بشكل جيد، وأعتبر أن ضغط المباريات يكسب الفرق المشاركة خبرة أكبر في التعامل مع مثل هذه الظروف.

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