الوحدة والوصل.. قمة التقارب

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تتجه الأنظار في التاسعة مساء اليوم صوب استاد آل نهيان، معقل فريق الوحدة، الذي يستضيف الوصل، في قمة متجددة بين الفريقين، في ختام الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي. وتبدو التكهنات صعبة في ظل التقارب بين الفريقين، إذ يحتل الوحدة المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الوصل الذي يحتل المركز الثامن.



هدف



من جانبه، أوضح الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، أنه يتوقع مواجهة مختلفة عن المباراة الأولى التي جمعتهما في افتتاح بطولة الكأس وفاز الوصل بهدفين مقابل هدف، مؤكداً أن الوحدة يدخل المباراة بهدف حصد النقاط الثلاث. وأضاف: المباراة على ملعبنا، ومن المهم أن نحقق الفوز، انتظر من اللاعبين مواصلة الأداء الجيد في المباريات الماضية.



قناعة



بدوره، أعرب الوطني سالم ربيع مدرب فريق الوصل، عن قناعته بأن كرة القدم بمجمل تفاصيلها، هي في الأساس لعبة «ضغوط»، وعلى الجميع أن يكونوا دائماً تحت تلك الضغوط، وبغض النظر عن كون الفريق منافساً أو غير منافس على الألقاب أو الهروب من الهبوط، مشدداً على أن مباراة فريقه اليوم أمام مضيفه الوحدة، ليست استثناءً عن هذه القناعة.

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