كلباء والفجيرة.. حلم النقاط الثلاث

المصدر: كلباء – محمد فضل

يستقبل كلباء جاره الفجيرة في ديربي مرتقب وساخن بالساحل الشرقي، ويطمح كل فريق لحصد النقاط الثلاث، وتحسين وضعيته في جدول الترتيب، ويسعى لاعبو كلباء إلى تناسي خسارة مباراة الوصل بالثلاثة، واستعادة النغمة من جديد بعد أن حقق النمور فوزاً يتيماً على عجمان بهدف ملابا في الجولة قبل الماضية. ويدخل الأورغوياني داسيلفا مدرب كلباء لمباراة اليوم بصفوف مكتملة، ولا يوجد أي غيابات تعكر صفو الأجواء في قلعة النمور، ويحتل الفريق المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

وفي أروقة الفجيرة صاحب المركز الـ11 بنقطة يتيمة، يرغب الفريق في مواصلة العروض الجيدة، وذلك في أعقاب الأداء المتميز، الذي قدمه رجال المدرب الأورغوياني غوران خلال مباراة العين، والتي كان الفجيرة قريباً من الحصول على النقاط الثلاث الأولى لكن لاعبي العين أدركوا التعادل حينها في الوقت بدل الضائع. استفادةمن جانبه، أكد دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء أن لاعبي فريقه يسعون لتقديم مباراة كبيرة يستطيعون عبرها تناسي هزيمة مباراة الوصل الأخيرة، وأعرب المدرب عن أمله ياستفادة لاعبي فريقه من الفرص السهلة، التي تتاح لهم في الخط الأمامي، مشيراً إلى أن اكتمال الصفوف سيتيح له خيارات عديدة في وضع التشكيلة المناسبة. بدوره، وصف الصربي غوران مدرب الفجيرة المباراة بالمهمة، مشيراً إلى أن فريقه سيلعب ككتلة واحدة، وسيحاول أن يجعل لاعبيه يقدمون مباراة جيدة مثلما قدموا في الجولة الماضية أمام العين، وكانوا بالفعل قريبين من تحقيق الفوز الأول، والذي سنسعى له عبر بوابة اتحاد كلباء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز