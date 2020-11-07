حديد.. رجل الثواني الأخيرة في العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

مرة أخري يعود اللاعب فهد حديد ليؤكد أفضليته وجدارته بالدفاع عن القميص البنفسجي، بتسجيله أهدافا مهمة للعين في الثوان الأخيرة بعد دخوله بديلا للكنغولي ويلسون ادواردو، في الدقيقة 23 من شوط اللعب الأول.

وكانت المرة الأولى في مباراة الجولة الرابعة أمام الفجيرة، عندما دفع به المدرب بديلا في الدقيقة (81) من المباراة ليسجل هدفا غاليا في الدقيقة (90) منقذا به فريقه من خسارة كانت وشيكة بعد تقدم الفجيرة بهدف دون رد منذ الدقيقة التاسعة، وكرر اللاعب المتميز سيناريو أهداف اللحظات الأخيرة اليوم أمام الظفرة بالجولة الرابعة عندما سجل الهدف الثالث للعين في الدقيقة (90) أيضا، ليستحق بذلك لقب رجل الثواني الأخيرة.

واختارت جماهير العين اللاعب نجما للمباراة في الاستطلاع الذي أجراه الموقع الرسمي للنادي بعد نهاية اللقاء، بعد أن قدم مردودا قويا ونجح في ترجيح كفة الفريق الهجومية على نحو ملحوظ.

وعبر فهد حديد عن سعادته بفوز فريقه وحصده لثلاث نقاط مهمة وأكد أن مباراة اليوم ستكون هي الانطلاقة الحقيقية للزعيم، وقال: فريق الظفرة لعب بدفاع قوي وحاولنا اللعب على الأطراف ونجحنا في التسجيل بعد الضغط المتصل، وهذا الفوز سيعزز كثيرا من دوافع اللاعبين خلال المباريات المقبلة.

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