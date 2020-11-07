مدرب العين: واجهنا الظفرة في ظروف صعية

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل أن فريقه لعب مباراة صعبة أمام الظفرة اليوم ليس فقط للفريق بل لجميع العيناوية، وقال: بالمجمل كان أسبوعا صعبا فقد تلقينا هزيمة وتعادلنا في مباراتين، وللعلم فهذه ثالث مباراة ضمن سبعة أيام، وعموما أنا سعيد جدا للأداء والنتيجة لأننا كنا بحاجة لهذا الفوز المهم واحتجنا للعب بقوة منذ بداية المباراة.

ولكننا لم نبدأ بالقوة المطلوبة فتلقينا هدفا وكنا سنفقد الثقة لولاء عزيمة اللاعبين وثقتهم بمقدراتهم، كانت مباراة جيدة وأدى اللاعبون بصورة طيبة، سددنا 30 مرة على مرمى الظفرة وكسبنا 15 ركلة زاوية ونسبة الاستحواذ 80% وبهذا الإحصائية كان لابد من الفوز، وحصد ثلاث نقاط مستحقة ومهمة للفريق والجمهور.

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