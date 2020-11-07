الرمادي: مدرب بني ياس مكسب لكرة الإمارات

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

قدم أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، شكر خاص للمدير الفني لفريق بني ياس دانييل ايسايلا، ووصفه بالمدرب المحترف الذي يتعامل بأخلاق عالية.

وقال:" ان وجود مدرب في أخلاق ومهنية ايسايلا مكسب كبير لكرة الامارات ولدوري الخليج العربي على وجه الخصوص، وقال ان مدرب بني ياس تعامل بكل مهنية وحرص على تهنئته بعد المباراة وظل يشيد بفريق عجمان وبما قدمه خلال الشوطين".

وتحدث الرمادي عن المباراة مشيراً إلى ان الوضع كان صعباً في ظل الغيابات الكثيرة ومن بينها اصابة 4 لاعبين في وسط الدفاع هم سعد سرور وعبد الرحمن راكان وحسن زهران وعبد الله صالح، وقال ان هذا الوضع فرض عليه تغيير اسلوب اللعب وتغيير بعض المراكز وأثمر ذلك عن تحسن كبير وتماسك الفريق أمام منافس قوي.

وقال الرمادي ان نقطة التعادل ليست هي الطموح وغير كافية للتعويض ولكن في ظل الظروف الحالية والغيابات الكثيرة، تعتبر جيدة من الناحية المعنويةن وأثنى الرمادي على أداء جميع اللاعبين بما فيهم البدلاء الذين دفع بهم في الشوط الثاني، وقال ان فريقه لم يكن محظوظاً في بعض الفرص زيادة على اهدار فرصتين على الأقل.

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