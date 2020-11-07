مدرب بني ياس: كنا محظوظين بإلغاء هدف عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

وصف الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق بني ياس، مواجهة فريقه لمضيفه عجمان والتي انتهت بالتعادل 0-0 بالصعبة، وقال ان عجمان قدم مباراة كبيرة وكان منظم في الناحية الدفاعية.

ومشيراً إلى ان الوضع كان صعباً بين الجولتين الرابعة والخامسة حيث لم يتوفر الوقت الكافي للاستعداد، وقال ان فريقه واجه منافساً صعباً في الجولة الرابعة هو الجزيرة وبعد 3 أيام جاء ليواجه عجمان، واعتبر نتيجة التعادل جيدة وعادلة من واقع مجريات المباراة.

وقال مدرب بني ياسان فريقه كان محظوظاً بعد إلغاء الهدف الذي سجله عجمان في الشوط الاول بعد عودة الحكم لتقنية "الفيديو"، موضحاً ان فريقه حاول تقديم مستوى أفضل في الشوط الثاني والوصول لمرمى عجمان أكثر من مرة، ولكن حدثت بعض الأخطاء التي أثرت في عدم التسجيل.

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