مدرب الظفرة: افتقدنا التركيز ففاز العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أرجع المدرب الصربي الكسندر فيسيلوفيتش، المدير الفني للظفرة خسارة فريقه بالأربعة أمام العين مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، إلى افتقاد لاعبي الفريق التركيز قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، فضلا عن غياب لاعبين مهمين منهم ثنائي الهجوم دينسلون، وسعيد الكثيري وكذلك مسعود بطي، إضافة إلى الإصابة التي تعرض لها كل من سلطان الغافري وسيف>

وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: اضطررنا لأجراء تعديلين مبكرين في شوط اللعب الأول وهذا الوضع سبب مشاكل كبيرة للفريق لأننا أصبحنا نلعب دون 6 لاعبين، ومع ذلك قدمنا أداء جيدا طوال 88 دقيقة ولكننا افتقدنا للتركيز في الدقائق الخمس الأخيرة لينجح العين في تسجيله ثلاثة أهداف أخرى وينهى المباراة لصالح

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