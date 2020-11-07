العروبة يتأهل ويضرب موعداً مع بني ياس في (16 الكأس)

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ضرب العروبة موعداً مع بني ياس في دور ال16 لمسابقة كاس رئيس الدولة ، وجاء تأهل الأخضر العرباوي لثمن نهائي اغلى الكؤوس بعد التعادل مع مصفوت بهدف لكل فريق و بكر الفريق الضيف " مصفوت " بالهدف الأول عبر لاعبه ياسين عيد وأدرك الأخضر العرباوي التعادل قبيل نهاية المباراة بدقيقتين عبر اللاعب احمد خميس.

واكمل مصفوت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب سلطان ابودقن ليصل العروبة بنقاطه إلى 8 نقاط وهو ذات الرصيد الذي يملكه دبا الفجيرة الفائز على مسافي بنتيجة 3-2 لكن العروبة يتفوق بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة .

وكانت اهداف دبا الفجيرة في مرمى مسافي قد احرزها كل من أحمد إبراهيم وباي عبد الله " مقيم " وخالد عبد الله ، فيما احرز ثنائية مسافي زي محمد ديلان وتم طرد لاعب مسافي خالد جلال بالبطاقة الحمراء .

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات كان قد خطف البطاقة الأولى امس وسيلاقي اتحاد كلباء في دور ال16 الذي سيقام خلال نوفمبر الجاري .

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