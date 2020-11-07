عجمان وبني ياس يكتفيان بنقطة التعادل

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - تصوير - غلام كاركر

اكتفى عجمان وضيفه بني ياس بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما بدون أهداف ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي في المباراة التي اقيمت باستاد راشد بن سعيد، ليصل بني ياس للنقطة العاشرة وعجمان إلى نقطتين، جاء الشوط الأول متكافئ المستوى وأجرى فيه الضيف "السماوي" تبديل اضطراري مبكر "ق 5" بخروج فواز عوانه المصاب ودخول محمد الزعابي.

ورغم السيطرة والاستحواذ الأكبر على الكرة لفريق بني ياس، إلا ان هجمات عجمان كانت الأخطر على قلتها، ومعظمها عن طريق الغامبي بوبكر تراولي الذي أهدر فرصتين وسجل الثالثة "ق 30"، لكن الحكم عادل النقبي ألغى الهدف بعد العودة لمشاهدة الحالة في تقنية "الفار" احتسبها تسلل على تراولي.

واجتهد بني ياس في قيادة بعض الهجمات عن طريق بيدرو ولكنها لم تشكل خطورة تذكر على مرمى الحارس علي الحوسني، وواصل تراولي إهدار الفرص السهلة في آخر دقيقة للشوط الأول من هجمة منظمة قادها وليام أوسو وتصدى لها ببراعة الحارس فهد الظنحاني على دفعتين لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

ولم يختلف الحال كثيراً في الشوط الثاني رغم التبديلات التي أجراها مدربا الفريقين، وانحصرت الهجمات على قلتها بين بيدرو في بني ياس وتراولي في عجمان ونشِط بني ياس في الجزء الأخير بشكل واضح وقاد هجمات خطيرة ورد البديل حسين عبد الرحمن بتسديدة فوق مرمى بني ياس لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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