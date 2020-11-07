العين يستعيد نغمة الفوز برباعية في الظفرة

المصدر: العين -طلحة عبدالله - تصوير - سيف الكعبي

استعاد العين نغمة الانتصارات وحقق فوزا عريضا على ضيفه الظفرة 4-1 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وسجل أهداف العين كل من لابا كودجو (ق 27، 95) الأول من ركلة جزاء، وشيوتاني (ق 89)، وفهد حديد (ق 90)، في حين سجل هدف الظفرة مخائيل روشفيل (ق 21)، وفيما أضاع التوغولى لابا كودجو ركلة جزاء للعين، وحضرت تقنية الفيديو بقوة في اللقاء بتدخلها ثلاث مرات باحتساب ركلتي جزاء وإلغاء هدفا للعين، سجله محمد عبدالرحمن، ورفع العين رصيده إلى ( 8 نقاط) ليصعد إلى المركز الخامس، في حين تراجع الظفرة إلى المركز الثامن برصيد (7 نقاط)

وسيطر العين على مجريات اللعب طوال زمن المباراة وضغط بقوة على ضيفه الظفرة الذي تراجع مرغما إلى منطقته لحماية مرماه معتمدا على الهجمات المرتدة والتي جاء من احداها الهدف الأول في المباراة لصالح فارس الغربية بعد ان استفاد ميخائيل روشفيل من التمركز الخاطئ للدفاع العيناوي لينفرد تماما بالمرمى ويضعها في الشباك، لكن العين سرعان من استعاد زمام الأمور واثمرت جهوده عن ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو إثر عرقلة البرازيلي ايريك دي منديز داخل المنطقة ليتصدى لها لابا كودجو ويسجل هدف التعادل للفريق البنفسجي لينتهي شوط اللعب الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني عاد العين إلى سيطرته الميدانية وضغطه الهجومي لتتدخل تقنية الفيديو مرة أخرى وتحتسب ركلة جزاء ثانية في المباراة لصالح العين، غير أن المهاجم التوغولى الذي تصدي للركلة أضاع فرصة التقدم العيناوي بعد ان أطاح بالكرة فوق العارضة، وضاعف العين من جهوده وطلعاته الهجومية بغية تسجيل الهدف الثاني لكنه اصطدم بصمود دفاع الظفرة، وفي الدقائق الخمس الأخيرة انهار دفاع الظفرة ليسجل العين ثلاثة أهداف متتالية وينهي المباراة بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدف.

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