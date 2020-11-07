"خامسة" دوري الإمارات.. وهج القمم

المصدر: دبي-علي شدهان

يتوقع أن تشهد الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم في الإمارات، والتي تنطلق مساء اليوم، وهجا عالي المستوى من الإثارة والندية والحماس والقوة، نظرا لاحتواء برنامج الجولة على مباريات قمة منتظرة، اعتادت الجماهير على أن تعيش معها فصولا من المتعة والتشويق والترقب.

قمم الدوري

وباستثناء الجولة الرابعة، فإن جميع الجولات الأولى من الدوري، قد شهدت قمم واعدة، حيث أقيمت في الجولة الأولى، قمة واحدة فقط، جمعت النصر بضيفه الجزيرة، وانتهت بالتعادل 1-1، فيما أقيمت في الجولة الثانية قمتان، الأولى بين الشارقة وضيفه الوحدة، وانتهت لمصلحة الأول بهدفين لهدف، والثانية بين شباب الأهلي وضيفه العين، وانتهت بالتعادل 1-1.

جماهير الإمارات

وعاشت جماهير كرة القدم الإماراتية على وقع 3 قمم ساخنة في الجولة الثالثة من الدوري، الأولى بين الوصل وضيفه النصر، وحسمها العميد لمصلحته بالثلاثة، والثانية بين الوحدة وضيفه شباب الأهلي، وانتهت بالتعادل 1-1، والثالثة جمعت العين بضيفه الشارقة، وخسرها الزعيم بهدفين لهدف.

3 اليوم

ويشتمل برنامج الجولة الخامسة، على 7 مباريات، تقام 3 منها مساء اليوم، حيث يستقبل العين "تاسع الترتيب بـ 5 نقاط" نظيره الظفرة "السابع بـ 7 نقاط"، فيما يلتقي عجمان "صاحب المركز 12 بنقطة يتيمة" ضيفه بني ياس "الثالث بـ 9 نقاط"، ويختم الجزيرة "الخامس بـ 8 نقاط" والشارقة "المتصدر بـ 12 نقطة" لقاءات القسم الأول من مباريات الجولة، بقمة مرتقبة ستفرز نتيجتها الكثير من المعطيات في مسار البطولة.

4 غدا

وتستكمل الجولة الخامسة، غدا الأحد بإقامة 4 لقاءات، حيث يستقبل حتا "صاحب المركز 13 بنقطة وحيدة" نظيره النصر "الثاني بـ 10 نقاط"، ويلتقي اتحاد كلباء "العاشر بـ 3 نقاط" ضيفه الفجيرة "صاحب المركز 11 بنقطة وحيدة"، فيما يخوض خورفكان "متذيل الترتيب بلا رصيد" لقاء صعبا أمام ضيفه شباب الأهلي "الرابع بـ 8 نقاط".

اسدال الستار

ويُسدل الستار على مباريات الجولة الخامسة من دوري الإمارات غدا، بقمة الوحدة "السادس بـ 7 نقاط" والوصل "الثامن بـ 6 نقاط"، وهي القمة التي تحظى بقدر كبير من المتابعة والاهتمام، نظرا لسمعة الفريقين لدى عشاق "الساحرة المستديرة" في الإمارات، وبغض النظر عن موقعهما الحالي في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

مباريات الجولة الخامسة

اليوم

العين-الظفرة

عجمان-بني ياس

الجزيرة-الشارقة

غدا

حتا- النصر

اتحاد كلباء-الفجيرة

خورفكان-شباب الأهلي

الوحدة-الوصل

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