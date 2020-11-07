"المحترفين الإماراتية" تعلن الفائزين بجوائز أكتوبر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية لشهر أكتوبر، برعاية اتصالات الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي، بعد نهاية التصويت الذي انطلق صباح الجمعة 6 نوفمبر واستمر لمدة 24 ساعة.

وحصد لاعب نادي الوحدة إسماعيل مطر جائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي لشهر أكتوبر، بينما توج حارس مرمى الظفرة خالد السناني بجائزة أفضل حارس مرمى وحصد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري جائزة أفضل مدرب في الشهر.

توج مطر بجائزة أفضل لاعب التي تنافس عليها خمسة لاعبين، متفوقًا على ثنائي بني ياس البرازيلي جواو بيدرو والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، عزيزجون غانييف لاعب شباب الأهلي، بالإضافة إلى لاعب نادي الشارقة البرازيلي كايو لوكاس.

من جانبه، تفوق حارس الظفرة خالد السناني على منافسه أحمد شامبيه حارس مرمى النصر بفارق ضئيل، بينما أكمل حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر عقد المتنافسين بحلوله ثالثًا.

وفي فئة المدربين، ذهبت الجائزة إلى عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة متصدر ترتيب دورينا، وحل الروماني دانييل إيسيلا مدرب بني ياس ثانيًا، بينما جاء الصربي الكسندر فيليسوفينتش مدرب الظفرة في المركز الثالث.

وستقوم رابطة المحترفين الإماراتية بتسليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم خلال منافسات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي التي ستنطلق مساء السبت 7 نوفمبر.

الجدير بالذكر أن قائمة المرشحين لكل شهر يتم اختيارها عن طريق الإحصائيات المقدمة من شركة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، وتقتصر الإحصائيات على أداء اللاعبين في دوري الخليج العربي فقط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز