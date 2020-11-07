ملايين درهم جوائز «النوف» للمحامل الشراعية 43 قدماً 3

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تشهد أبوظبي، اليوم، أول سباقات المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، بعد توقف دام 8 أشهر بسبب جائحة «كورونا»، حيث ينظم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، سباق النوف للمحامل الشراعية 43 قدماً بمشاركة 90 بحاراً، لمسافة 22 ميلاً بحرياً، وينطلق من شرق جزيرة السعديات، في اتجاه كاسر الأمواج بكورنيش أبوظبي، ويبلغ إجمالي جوائز السباق التي خصصها النادي، 3 ملايين درهم للفائزين بالمراكز الأولى بجانب المشاركين حيث يتم توزيعها بشكل تدريجي.

وحرص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المشاركين، وسوف يخضع جميع المشاركين لفحص أخير قبل انطلاق السباق للتأكد من مطابقة المعلومات المسجلة إلكترونياً مع الأشخاص على ظهور المحامل.

وأعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن ثقته في التزام جميع المشاركين بالإجراءات الاحترازية ، ووجه الشكر للجميع على الالتزام في سباق العالية للبوانيش.

ووجه الرميثي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعم سموه الدائم للتراث البحري ورعاية سموه لكافة السباقات، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة السباقات وتجعل الجميع يقاتل من أجل المنافسة على حصد ألقابها لنيل شرف الفوز بها. (أبوظبي – محمد صادق)

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