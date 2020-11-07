بطولة «ألعاب التسامح الإلكترونية» 13 الجاري

دبي - خالد المهيري

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تم الإعلان عن إطلاق بطولة «ألعاب التسامح الإلكترونية في الإمارات»، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح الذي تنطلق أنشطته الاثنين المقبل وتستمر على مدى أسبوع تحت شعار «على نهج زايد»، وتقام البطولة يومي 13 و14 نوفمبر الجاري، وتشمل رياضة «الشطرنج الإلكترونية»، و«دوتا 2» و«eFootball PES 2021» و«هيرث ستون».

وتعد البطولة أول مبادرة رسمية تدعمها حكومة الإمارات في مجال الرياضات الإلكترونية، بمشاركة كافة أفراد المجتمع الراغبين في خوض غمار البطولة، والتي تهدف لتعزيز مفهوم التسامح والتعايش على كافة المستويات محلياً وعالمياً.

وتقدم المستشار سعيد علي الطاهر، أمين عام جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية بخالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وإلى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية على الدعم اللامحدود، وقال: «نسعد بالمشاركة في المهرجان الوطني للتسامح، ونأمل أن نسهم في نشر رسالة التعايش والتسامح لدى الجيل الجديد عبر البطولات الإلكترونية، كما نتطلع كجهة رسمية معتمدة من الدولة إلى التعاون مع كافة الجهات لوضع استراتيجية شاملة تصبُّ في مصلحة الجميع».

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