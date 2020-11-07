إلغاء مهرجان أبوظبي للشطرنج

أبوظبي - أحمد عيسى

قرر مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية برئاسة حسين عبد الله الخوري، إلغاء مهرجان أبوظبي الشطرنج في نسخته الـ 27 الذي كان مقرراً إقامته ديسمبر المقبل، مع التأكيد على إقامة بطولة دولية متميزة بمناسبة اليوم الوطني للدولة، جاء إلغاء المهرجان بسبب الإجراءات المتعلقة بمكافحة جائحة «كورونا»، في خطوة تستهدف سلامة اللاعبين والمجتمع.

واستعرض المجلس تقريراللجنة الفنية عن نشاط وفعاليات النادي التي تم إنجازها «عن بُعد» خلال الفترة السابقة وتحديداً من 16 مارس الماضي، وأبرزها بطولة «خلك في البيت» المفتوحة التي شهدت مشاركة 1431 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، ونظمها النادي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بجانب تنظيم بطولة «خلك في البيت» لأساتذة الشطرنج بمشاركة قياسية، وبلغ إجمالي البطولات التي تم تنظيمها حتى أكتوبر الماضي161 بطولة تنشيطية متنوعة أتاحت فرصة التنافس لعدد 6897 لاعباً ولاعبة.

واطلع المجلس على الإنجازات التي تحققت في موسم 2019 /‏ 2020 وأبرزها حصول عمران الحوسني على لقب أستاذ دولي وحصد العديد من الميداليات الملونة.

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