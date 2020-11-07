أحمد الشاجي: أنديتنا ليست بحاجة لحُراس أجانب

المصدر: (متابعة - محمد فضل)

أكد اللاعب أحمد الشاجي حارس مرمى الحمرية أن أندية دوري الخليج العربي والهواة ليست بحاجة لتواجد حراس أجانب أسوة بما يحدث في بعض الدوريات من حولنا.

وقال: «من وجهة نظري بأن الحارس الأجنبي لا يقدم الإضافة المطلوبة التي يقدمها أي لاعب آخر في بقية الخانات، اللاعبون الأجانب دائماً ما يتميزون في كافة خطوط الفريق عدا حُراس المرمى، أضف إلى أن أنديتنا المحلية تمتلك حراساً على مستوى عالٍ ومعظمهم مؤهل للاحتراف الخارجي». وتابع: «من خلال انطلاقة مسابقة دوري المحترفين الحالية لاحظنا التألق الكبير لأكثر من حارس شاب.

فضلاً عن تميّز بقية الحراس من أصحاب الخبرات». وحول سر تألقه في صد ركلات الجزاء قال الشاجي، إن التوفيق دائماً ما يحالفه في هذا الصدد، إلى جانب الاجتهاد، وأمن الشاجي على مقولة حارس المرمى يمثل نصف الفريق، لكن هذه القاعدة تعتمد على أداء منظومة الفريق. وأشار إلى أن حماة العرين ولكي يقوموا بأداء دورهم على أكمل وجه فهم محتاجون إلى وجود مدربين لحراسة المرمى على قدر عالٍ من الكفاءة، إلى جانب ردة فعل قوية وحضور ذهني دائم. وأكد أنه يسعى دائماً للتميز مع فريقه الحمرية، ويسخر كل خبراته السابقة لخدمة الفريق، معرباً عن أمله في أن يقود فريقه إلى دوري الخليج العربي.

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