الجزيرة والشارقة.. صراع الكبار

يلتقي الجزيرة ضيفه الشارقة عند التاسعة مساء اليوم لحساب الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي في مواجهة من العيار الثقيل يدخلها الفريقان بمعنويات عالية ويعملان خلالها بكل قوة على مواصلة النتائج الإيجابية وحصد النقاط الثلاث التي تمثل الكثير للفريقين.

وقبل المواجهة، يدخل الجزيرة صاحب الأرض اللقاء واضعاً في رصيده 8 نقاط من تعادلين في بداية المشوار ثم فوزين متتاليين، ليحتل المرتبة الخامسة في جدول الترتيب، فيما يمتلك الشارقة «حامل اللقب» 12 نقطة بعد أن أحرز العلامة الكاملة بالفوز في جميع المواجهات السابقة، ليبقى في الصدارة دفاعاً عن اللقب الذي توج به في النسخة الأخيرة.

ومن واقع نتائج الفريقين والأسماء البارزة التي ستتواجد في أرضية الملعب مساء اليوم بجانب عدم خسارة أي منهما في المنافسة حتى الآن فإن كل التوقعات تشير إلى أن الصراع سيكون قوياً بين الفريقين على تحقيق الفوز مع المحافظة على سجلهما بدون خسارة.

جاهزية

وأكمل الجزيرة إعداده للقاء الذي لن يدفع فيه المدرب كايزر بذات العناصر التي خاض بها مباراة بني ياس السابقة خاصة بعد أن قدم اللاعبون مستوى جيداً، وظهر الإنسجام على عناصر التشكيلة، ويفقد فخر أبوظبي جهود لاعبه عمر عبد الرحمن الذي تعرض للإصابة مؤخرًا وغاب عن المباراتين السابقتين، مع إصابة البديلين عبد الرحمن العامري وأحمد فوزي.

ويدخل الشارقة المباراة متصدراً الجدول بالعلامة الكاملة «12 نقطة» في أول 4 مباريات، وتبدو صفوف الفريق مكتملة واستعداده مطمئناً للجهاز الفني رغم ضيق الوقت من بعد الجولة الرابعة «3 أيام فقط» ويتوقع خوض مباراة اليوم بذات التشكيلة دون تغييرات في الهيكل الأساسي.

الطريق الصحيح

من جانبه، أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن فريقه يسير في الطريق الصحيح وأنه عالج مشكلة اللمسة الأخيرة في مباراته السابقة بالدوري أمام بني ياس، ذاكراً أن ختام الهجمة كان ينقص فريقه في الجولات الثلاث الأولى من المنافسة ولكنه تجاوز هذه المشكلة.

وقال كايزر إن مباراة اليوم ستكون صعبة لأن فريقه يواجه منافساً قوياً يمر بأفضل مراحله على مستوى الأداء والنتائج مع تصدره لجدول الترتيب وأضاف: الشارقة لديه لاعبون جيدون وعناصر تتمتع بإمكانات خاصة، مثل ايغور الذي اعتبره لاعباً مهماً لكنه لايمثل بمفرده مصدر القوة، أيضاً أرى أن فريقي أيضا يتمتع بمواهب جيدة وأنا أركز عليه وعلى تحضيره للقاء وليس على المنافس.

وأكد المدرب الهولندي أن فريقه حافظ على طريقة تحضيره المعتادة، نافياً وجود إعداد خاص لمواجهة الشارقة، ذاكراً أن فخر أبوظبي كتاب مفتوح وأسلوبه معروف. وأضاف: أيضا الشارقة معروف للجميع لذلك لن تكون هنالك مفاجآت للطرفين.

النقطة 15

ولم يخف عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة، في تعليقه على مواجهة مضيفه الجزيرة، تطلع الشارقة للفوز والعودة بالنقاط الثلاث أملاً في الوصول للنقطة 15 قبل التوقف الأول للدوري، وقال تفصيلاً: «لقاء مهم ينتظرنا ونواجه منافساً قوياً ومستواه في تصاعد من مباراة لأخرى ونطمح لمواصلة عروضنا ونتائجنا الإيجابية وحصد نقاط المباراة كاملة قبل التوقف».

وأضاف العنبري: «أتوقع مباراة جيدة والفريقان يضمان أفضل اللاعبين في الدوري، زيادة على أن لاعبي الفريقين لديهم الرغبة والحماس لتقديم أفضل ما عندهم، وظهر ذلك من خلال الجولات الأربع التي قدم فيها الفريقان مستوى متوازناً يتصاعد من مباراة إلى أخرى».

وأرجع العنبري الإنجاز الذي حققه مع الفريق بالفوز 4 مباريات متتالية للموسم الثالث على التوالي، للمجهود الجماعي في منظومة شركة كرة القدم بالنادي، وقال: «مجلس إدارة النادي يقوم بدور ايجابي مؤثر، وظهر ذلك من خلال توفر عدد مميز من اللاعبين البدلاء لا يقل مستواهم عن الأساسيين.

وهذه ميزة الفرق التي تنافس على البطولات ووجود أكثر من لاعب في كل مركز يخلق تنافساً ومردوداً إيجابياً يصب في مصلحة الفريق، وكان مُلاحظاً في الفترة السابقة الحماس والرغبة الكبيرة لدى اللاعبين للمشاركة في المباريات، وأتمنى المحافظة على هذه الروح التنافسية وتحقيق أهداف النادي».

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