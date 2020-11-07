عجمان وبني ياس.. لقاء الجريحين

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، أبوظبي - محمد صادق

سيكون استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان على موعد في السادسة من مساء اليوم مع مواجهة مهمة لصاحب الأرض «عجمان» وضيفه بني ياس في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، وتحمل المواجهة عنوان التصحيح لـ «البرتقالي» الذي لم يحصد غير نقطة وحيدة في مبارياته الأربع الماضية، فيما يدخلها الضيف «السماوي» صاحب الـ 9 نقاط بهدف تصحيح تعثره للمرة الأولى في الجولة الماضية أمام الجزيرة.

ويحاول المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي، التغلب على الصعوبات الكبيرة التي تواجه فريقه جراء الغيابات الناتجة من إصابة عدد كبير من لاعبيه بعد أن انضم لقائمة المصابين المدافع حسن زهران، وأيضا علاج الصيام الهجومي، حيث لم يسجل غير هدف وحيد في 4 مباريات.

ويدخل بني ياس مباراة عجمان ساعياً إلى العودة إلى سكة الانتصارات وتجاوز الخسارة الأولى التي تعرض لها في الجولة الماضية أمام الجزيرة، إذ يحتل الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

ويعوّل المدير الفني لبني ياس، دانييل إيسايلا على القوة الهجومية للفريق المتمثلة في البرازيلي جواو بيدرو هداف الفريق برصيد 5 أهداف، وصانع الألعاب المتميز الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، إلى جانب سهيل النوبي، وألفاريز سواريز، خاصة وأن الفريق يتصدر قائمة أقوى هجوم بعد 4 جولات بـ13 هدفاً بالتساوي مع الشارقة.

ورغم قصر المدة الفاصلة بين الجولتين الرابعة والخامسة إلا أن الجهاز الفني للسماوي حرص على التحدث مع اللاعبين والتأكيد على نسيان خسارة الجزيرة.

يقظة

ومن ناحيته أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، أن أهمية المباراة نبعت من حصد عجمان نقطة وحيدة في 4 مباريات سابقة.

وقال إن الموقف يتطلب مزيداً من اليقظة والتركيز وتقديم مستوى قوي، لا سيما وبني ياس من الفرق القوية من خلال ما قدمه في 4 جولات سابقة، وقال الرمادي إن الدخول في موقف الأمان هدف لكل الفرق التي لم تحقق نتائج جيدة وعجمان من بينها ولا بديل غير السعي لتصحيح الوضع بتحقيق الفوز.

وأوضح الرمادي، أن موقف الغيابات والإصابات في الفريق كما هو وزاد عليه انضمام المدافع حسن زهران للقائمة، وتوقع الرمادي عودة معظم المصابين بعد مباراة بني ياس نظراً لضيق الوقت حالياً بين الجولتين الرابعة والخامسة، وأرجع الرمادي، هبوط مستوى فريقه في مباراة النصر، للمتغيرات التي حدثت في المباراة وأهمها إصابة حسن زهران واضطراره لتغيير أسلوب اللعب.

وقال إن غياب البرازيلي غوستافو عن المباراة السابقة يعود لإصابة خفيفة تعرض لها في آخر تدريب وتعافى منها حالياً وجاهز لخوض مباراة اليوم.

استفادة

وأعلن إيسايلا مدرب بني ياس جاهزية فريقه للمباراة، مؤكداً أن الفريق استفاد من الأخطاء التي وقع فيها في مباراة الجزيرة، وأنه تحدث مع اللاعبين لعدم تكرارها مجدداً.

وقال إن المباراة ليست سهلة رغم الظروف التي يمر بها عجمان بعدم تذوقه طعم الفوز في الدوري حتى الآن، وهو ما يجعل المهمة صعبة في ظل رغبة «البرتقالي» في الخروج من نتائجه السيئة.

وأضاف أن بني ياس سيقاتل في كل مباراة يخوضها خلال الموسم، ولكنه في الوقت نفسه لا يفضل وضع ضغوط على اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق استعاد خدمات حسن المحرمي بعد عودته من الخدمة الوطنية وانضمامه للتدريبات، فيما يستمر غياب سلطان الشامسي وجواو فيكتور.

الشحي: قادرون على تجاوز المحنة

أكد محمد الشحي لاعب وسط فريق عجمان، عدم الرضا عن النتائج التي حققها الفريق، وقال: اللاعبون قادرون على تجاوز المحنة ويدركون أهمية العودة للطريق الصحيح وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

وأشار إلى أن بني ياس من الفرق القوية، وأظهر بصمة في الدوري خلال الجولات الأربع الماضية، ولكن الفوز طموح مشروع لفريقه عجمان.

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