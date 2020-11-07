27 لاعباً في قائمة «الأبيض»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن لويس بينتو مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم قائمة «الأبيض» للمعسكر الداخلي الذي سيقام في مدينة دبي اعتباراً من الاثنين المقبل وحتى 16 الجاري في إطار تحضيراته للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 وسيؤدي المنتخب تدريباته اليومية في استاد حميد الطاير بنادي النصر.

وضمت القائمة 27 لاعباً هم خالد عيسى، علي خصيف، عادل الحوسني، محمود خميس، يوسف جابر، خليفة الحمادي، سالم راشد، شاهين عبدالرحمن، فارس جمعة، محمد شاكر، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، أحمد برمان، خميس إسماعيل، خالد باوزير، ماجد سرور، عبدالله رمضان، محمد العطاس، فابيو دي ليما، بندر الأحبابي، خلفان مبارك، حبيب الفردان، خليل إبراهيم، علي مبخوت، علي صالح، كايو كانيدو، وتيغالي.

ويخوض «الأبيض» مباراتين دوليتين وديتين خلال فترة المعسكر، ضمن أيام «فيفا» الأولى أمام منتخب طاجيكستان 12 الجاري، والثانية، أمام البحرين 16 منه.

وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا على حضور ومتابعة مباريات دوري الخليج العربي لرصد أداء اللاعبين المنضمين للقائمة والوقوف على حالتهم وجاهزيتهم البدنية والفنية إلى جانب متابعة الحالة الصحية لعدد من اللاعبين الذين غابوا عن صفوف «الأبيض» خلال المعسكر الماضي بداعي الإصابة، وكان المنتخب خاض خلال معسكر أكتوبر مباراة دولية ودية أمام منتخب أوزبكستان انتهت بفوز الأخير 2 - 1.

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