شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تُوج شباب الأهلي أمس بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة رجال، بعد تغلبه على الجزيرة 3 - 1 في المباراة النهائية بصالة الوصل.

وقام بتتويج البطل يوسف الملا رئيس اتحاد الكرة الطائرة، بحضور اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وقطاع الألعاب بنادي شباب الأهلي.

وجاءت مجريات المباراة مثيرة وقوية، ونجح شباب الأهلي في قلب تأخره في النقاط الأخيرة من الشوط الأول إلى تعادل 24 - 24، ثم حسم النقطتين الفاصلتين ليفوز 26 - 24، ونجح الجزيرة في حسم الشوط الثاني لصالحه 25 - 22، ليتعادل الفريقين 1-1.

وتمكن شباب الأهلي من حسم الشوط الثالث لمصلحته 25 - 19، وتبادل التقدم مع الجزيرة في الشوط الرابع وصولاً إلى النقاط الفاصلة، والتي حسمها هدوء «فرسان دبي» ليفوزوا بالشوط 25 - 20، ويحسموا اللقب لصالحهم.

ويعد اللقب هو الأول لشباب الأهلي في البطولة بمسماها الجديد، إذ كان يطلق عليها كأس الاتحاد، حتى موسم 2016 - 2017.

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