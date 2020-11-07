«الصقور» تحلّق إلى دور الـ 16 للكأس الغالية

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

حجز فريق الإمارات أولى البطاقات المؤهلة إلى دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وجاء تأهل «الصقور» بفوزه أمس خارج ملعبه على البطائح 4 - 3 متصدراً المجموعة الأولى بالدور التمهيدي برصيد 11 نقطة وليضرب موعداً مع كلباء في دور الـ 16.

وجاء تأهل الصقور عن جدارة واستحقاق بعد فوزه العريض خارج الديار على البطائح بنتيجة (3-4) في المباراة التي أقيمت أمس. سجل أهداف الإمارات البرازيلي ديغو دا سيلفا والكولومبي تومبي توبار بواقع هدفين لكل لاعب، وسجل للبطائح أندرسون ميوراو وياسر عبد الله وعادل أحمد. وتقام اليوم مباراتان، تجمع الأولى مسافي مع دبا الفجيرة والعروبة مع مصفوت لتحديد صاحب بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية. وفاز الحمرية على العربي 4 - 2، ولفت فانيفا اندرياتسيما الأنظار بتسجيله الرباعية وفاز التعاون على دبا الحصن 3 - 1.

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