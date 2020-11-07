كرونوسلاف : البعض أثار ضجة لا مبرر لها

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

أكد الكرواتي كرونوسلاف، مدرب فريق الكرة بنادي النصر أن حديثه عن مشكلات الكرة الإماراتية عقب مباراة عجمان الماضية أثار ضجة لا مبرر لها، وشدد على ضرورة إنهاء هذا الجدل الذي أثارته تصريحاته. وقال: لست المدرب الذي يبحث عن تفجير الزوابع، ولم أتطرق للحديث عن عجمان، وكنت أهدف من خلال كلامي إلى الإشارة إلى بعض المشكلات التي تواجهها الكرة الإماراتية.

وأضاف: أعلم أن عجمان نادٍ عريق وأكن له ولجماهيره كل الاحترام والتقدير ولديه تاريخ طويل، وهو يمتلك لاعبين على مستوى جيد، وأتمنى أن يعود إلى الانتصارات ويحتل المركز الذي يستحقه في جدول الترتيب.

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