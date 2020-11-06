سالم ربيع: كرة القدم لعبة "ضغوط"

المصدر: دبي-علي شدهان

أعرب الوطني سالم ربيع مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، عن قناعته بأن كرة القدم بمجمل تفاصيلها، هي في الأساس لعبة "ضغوط"، وعلى الجميع أن يكونوا دائما تحت تلك "الضغوط"، وبغض النظر عن كون الفريق منافسا أو غير منافس على الألقاب أو الهروب من الهبوط، مشددا على أن مباراة فريقه الأحد أمام مضيفه الوحدة ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، ليست استثناء عن هذه القناعة.

"جدولة" المباريات

ونوه إلى أن الوصل مستعد تماما لمباراة الأحد، ولا يلتفت إلى كون مباريات الجولة الخامسة من الدوري "مضغوطة"، مبررا ذلك بأن "جدولة" مباريات الجولات "المضغوطة" تشمل كل الفرق المشاركة في البطولة، وليس الوصل وحده، مشيرا إلى أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة في فريقه مقارنة مع مباراته أمام الوحدة في ذهاب بطولة كأس الخليج العربي، والتي انتهت لمصلحة الفهود بهدفين لهدف.



4 جولات

وأشار إلى أنه كمدرب يعرف الوحدة جيدا، مشددا على أن معرفته نابعة من كون المنافس خاض أكثر من 3 مباريات هذا الموسم، حاله في ذلك حال كل فرق الإمارات، مشددا على أنه لم يعد هناك شيئا مخفيا عن أي فريق من فرق الدولة، لافتا إلى أن أوراق كل فرق الإمارات باتت مكشوفة ومعروفة للجمع بعد مرور 4 جولات من الدوري، وبالتالي، لم يعد هناك مبرر لوصف هذا فريق مكشوف وذاك غير مكشوف، منوها إلى أنه مهتم كثيرا بكيفية تجهيز فريق الوصل بشكل ايجابي، ولا ينشغل بالمنافس كثيرا.



11 لاعبا

وجدد سالم ربيع تأكيده على أنه لا ينظر إلى غياب أي لاعب عن تشكيلة الوصل الأساسية على أنه نوعا من السلبية، معللا ذلك بوجود قائمة كاملة فيها عدد كبير من اللاعبين الذين يتوجب عليهم أن يكونوا جاهزين، ومستعدين للعطاء في كل الأوقات والظروف طالما أنهم جميعا ضمن التشكيلة الرسمية، معتبرا غياب أي لاعب عن التشكيلة الاساسية دافعا قويا لبقية اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، واثبات كفاءتهم بالدخول الى التشكيلة الأساسية المؤلفة من 11 لاعبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز