مدرب كلباء : نواجه الفجيرة بصفوف مكتملة

المصدر: كلباء – محمد فضل

أكد الاوروغوياني خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء بان فريقه سيخوض مباراة الديربي أمام الفجيرة بصفوف مكتملة ولا نعاني أية غيابات مشيراً إلى أن الجهاز الفني يعلم أهمية المباراة بالنسبة للاعبي النمور .

وقال داسيلفا خلال المؤتمر التقديمي : لاعبي فريقي يتطلعون لكي يكونوا عند حسن ظن الجمهور ويسعون في ذات الوقت لتقديم مباراة كبيرة يستطيعوا عبرها تناسي هزيمة مباراة الوصل في الجولة الماضية التي أقيمت قبل ثلاثة أيام والتي خسرناها بثلاثية نظيفة ، وتابع لكل مباراة ظروفها ونحن على علم بأهمية كل مباراة وعلى اللاعبين تناسي الخسارة والتركيز أمام الفجيرة خلال مباراة الأحد المقبل .

وفي رده على سؤال يتعلق بعدم استثمار نمور كلباء للفرص السهلة قال المدرب : في آخر مباراة والتي جمعتنا بالإمبراطور تمكن فريقنا من خلق فرص سهلة لكن لم يحالفنا الحظ بالتسجيل فضلاً عن تألق حارس الوصل حميد عبد الله الذي كان في يومه وأنا على ثقة كبيرة في جميع اللاعبين وخصوصا المهاجمين وهم يستحقون الإشادة ولست بحاجة لكي احث اللاعبين على أداء دورهم .

بدوره قال مهاجم كلباء التوغولي بينال ملابا بانهم كلاعبين على أهبة الاستعداد لمباراة الديربي مشيراً إلى أن الحظ عبث لهم أمام الوصل وافتقد الفريق للنجاعة المطلوبة أمام المرمى .

وأشار ملابا إلى أن اللاعبين مصممين على تعويض الجمهور فقدان نقاط مباراة الوصل معرباً عن أمله في استعادته لحاسته التهديفية في مرمى الذئاب .

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