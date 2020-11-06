الإمارات يتأهل لثمن نهائي الكأس ويواجه كلباء

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

حجز فريق الإمارات أولى بطاقات التأهل لدور 16 من تمهيدي كاس رئيس الدولة ليضرب موعداً مع كلباء في ثمن نهائي أغلى الكؤوس ، وجاء تأهل الصقور عن جدارة واستحقاق بعد فوزه العريض خارج الديار على البطائح بنتيجة (4-3) في المباراة التي أقيمت اليوم وتقاسم أهداف الإمارات الثنائي الأجنبي البرازيلي ديغو دا سيلفا والكولومبي تومبي توبار بواقع هدفين لكل لاعب.

واحرز للبطائح البرازيلي واندرسون ميوراو وياسر عبد الله وعادل احمد ، وليصبح رصيد الصقور (11) نقطة في المركز الأول.

وتقام غداً مباراتين عند الساعة 4:45 مساءا تجمع الأولى مسافي بضيفه دبا الفجيرة ويستقبل العروبة نظيره مصفوت لتحديد صاحب البطاقة الثانية عن هذه المجموعة .

وفي مباراة أخرى " تحسين مراكز " قاد الفرنسي فانيفا اندرياتسيما لاعب الحمرية فريقه للفوز بنتيجة 4-2 حيث تكفل النجم الفرنسي بتسجيل الرباعية " سوبر هاترك "وشهدت المباراة تسجيل أول سوبر هاترك بينما سجل للعربي فارس الجابري وعبد الله الكعبي.

وفاز التعاون على دبا الحصن بنتيجة (3-1) أحرز للتعاون البرازيلي فيليب فيدليس هاتريك وسجل لدبا الحصن حمدان المنصوري .

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