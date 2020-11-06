الإمارات يتأهل لثمن نهائي الكأس ويواجه كلباء

المصدر:
  • الفجيرة – محمد فضل
التاريخ:

حجز فريق الإمارات أولى بطاقات التأهل  لدور 16  من تمهيدي كاس رئيس الدولة ليضرب موعداً مع كلباء في ثمن نهائي أغلى الكؤوس ، وجاء تأهل الصقور عن جدارة واستحقاق بعد فوزه العريض خارج الديار على البطائح بنتيجة  (4-3)  في المباراة التي أقيمت اليوم وتقاسم أهداف الإمارات الثنائي الأجنبي البرازيلي ديغو دا سيلفا والكولومبي تومبي توبار بواقع هدفين لكل لاعب.

واحرز للبطائح البرازيلي واندرسون ميوراو وياسر عبد الله  وعادل احمد ، وليصبح رصيد الصقور (11) نقطة  في المركز الأول.

وتقام غداً  مباراتين عند الساعة 4:45 مساءا تجمع الأولى مسافي بضيفه دبا الفجيرة ويستقبل العروبة نظيره مصفوت لتحديد صاحب البطاقة الثانية عن هذه المجموعة .

وفي مباراة أخرى " تحسين مراكز "  قاد الفرنسي فانيفا اندرياتسيما لاعب  الحمرية فريقه للفوز بنتيجة  4-2 حيث تكفل النجم الفرنسي بتسجيل الرباعية " سوبر هاترك "وشهدت المباراة تسجيل أول سوبر  هاترك بينما سجل للعربي فارس الجابري وعبد الله الكعبي.

وفاز التعاون على دبا الحصن بنتيجة (3-1) أحرز  للتعاون البرازيلي فيليب فيدليس هاتريك وسجل لدبا الحصن حمدان المنصوري .

كلمات دالة:
  • الامارات،
  • تمهيدي كاس رئيس الدولة
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