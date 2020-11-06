مدرب حتا: علينا الحذر من خماسي هجوم النصر

المصدر: دبي-علي الظاهري

قال كريستوس كونتيس مدرب فريق حتا، إنه يتواجد في دوري الخليج العربي منذ نحو 6 سنوات ولديه معرفة بـ 90 % من لاعبي الدوري ومستوياتهم من حيث نقطة القوة والضعف ومعرفته الكبيرة بلاعبي فريق النصر بحكم عمله مساعداً في الجهاز الفني سابقاً مع المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش، لن يشكل فارقاً في المواجهة المقبلة أمام ضيفه النصر بعد غد لحساب الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي.

مشيراً إلى أن "العميد" فريق قوي ويملك لاعبين بجودة عالية والأهم هو التركيز على عملية التفوق في المواجهات الفردية المباشرة على أرضية الملعب خاصة في ظل وجود 5 لاعبين من الطراز العالي في الشق الهجومي لدى المناس مما يتطلب اليقظة بنسبة 100% في منظومة الدفاع.

وأضاف كونتيس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المقرر التي يحتضنها استاد حمدان بن راشد في نادي حتا، أنه بالروح القتالية والعمل الجماعي بالإمكان الخروج بمكاسب من لقاء النصر، لافتاً إلى أنه في المباراة الماضية أمام شباب الأهلي لم يقاتل الفريق بالشكل المطلوب، ولكن مواجهة النصر يجب فيها عدم الاستلام إطلاقاً وبذل أقصى ما لديهم لحصد نتيجة إيجابية.

وعن عدم تطبيق اللاعبين توجيهاته بحذافيرها في المباراة الماضية أمام شباب الأهلي، قال إن السبب قد يكون نتيجة سوء فهم أو عدم تركيز اللاعبين حيث أن كرة القدم تعتبر لعبة الأخطاء وكل ما قلت زادت فرصة الحصول على الفرص، مشيراً إلى أن تركيزه في الفترة المقبلة ينصب بالدرجة الأولى على عملية حفاظ اللاعبين على الحالة الذهنية، خاصة وأن الفريق يملك مجموعة جيدة من اللاعبين إلا أن ارتكاب الأخطاء نتيجة عدم تركيزهم يعتبر أمر مرفوض.

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