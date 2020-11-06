مدرب خورفكان: تنتظرنا مهمة صعبة أمام الفرسان

المصدر: خورفكان – محمد فضل

اكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان بأن فريقه تنتظر مباراة في غاية الصعوبة وأمام منافس قوي وهو كما هو معروف فريق شباب الأهلي مشيراً إلى أن المواجهة تأتي بعد أيام قلائل من مواجهة الوحدة وبالتأكيد لم يحصل على وقت كافي للاستعداد.

وأشار المدرب إلى انهم حاولوا التركيز على تصحيح الأخطاء من خلال التدريبات القليلة التي اجريناها. وسنعمل على تحقيق نتيجة جيدة رغم علمنا بأن المباراة ستكون صعبة خصوصاً وأن الفريق الضيف لديه لاعبون على مستوى عال ولكننا بالمقابل نملك الحماس والرغبة للخروج بنتيجة إيجابية فاللاعبون متحمسون وكلهم عزيمة وإصرار من أجل انتزاع النقاط الثلاث خصوصا بعد الجرعات المعنوية التي حصلوا عليها بعد المباراة الأخيرة وذلك من خلال الدعم الذي قدمه خليل غانم رئيس شركة كرة القدم وعلي خليل عضو مجلس إدارة الشركة ومشرف الفريق وأعتقد أن دعمهما للفريق انعكس إيجابا على اللاعبين وأقول إننا بحاجة إلى الفوز من أجل تحقيق بداية جديدة وعلينا استغلال أن المباراة تقام على ملعبنا. لدي ثقة في اللاعبين وأعلم انهم سيبذلون قصارى جهدهم لإعادة فريقهم إلى الطريق الصحيح.



وقال في ختام حديثه نطمح لمصالحة جماهير خورفكان والتي لم تكن راضية عن الفريق خلال الجولات الأربعة الماضية .

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